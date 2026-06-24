La nostalgia de Neymar tras su debut con Brasil, en el Mundial 2026; "solo agradecí el momento"

Neymar aseguró este miércoles que no pensó en nada en concreto cuando saltó al campo en la victoria de Brasil contra Escocia por 0 a 3, en el que fue su primer partido con la 'Seleçao' en casi tres años.

"No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento", confesó a los medios en la zona mixta.

El 10 del Santos entró remplazando a Matheus Cunha en el minuto 76 de partido y fue recibido con una atronadora ovación por el público brasileño.

La afición pidió al seleccionador Carlo Ancelotti la salida al campo de Neymar en la segunda mitad, con gritos de 'Neymar, Neymar', y aplaudió cuando el técnico italiano lo llamó a calentar.



Neymar agregó que estaba muy feliz por volver a jugar con la selección y aseguró que ama vestir esa camiseta.

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"Mi objetivo era jugar la Copa del Mundo, jugar con la selección", resaltó, antes de indicar que "no fue fácil llegar hasta aquí", pero que jugó "tranquilo".

Neymar volvió a lesionarse tras ser convocado por la Selección Brasil al Mundial 2026. Foto: AFP

Neymar no jugaba con la pentacampeona desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay en Montevideo.

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El extremo, que es el máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos, permaneció un año de baja.

Además, sufrió una nueva lesión el pasado mayo que le forzó a entrenarse al margen del grupo hasta la semana pasada.

Con su debut hoy, se convirtió en el cuarto jugador brasileño en disputar cuatro mundiales, junto con Djalma Santos, Pelé y Cafú.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, celebró este miércoles la goleada a Escocia por 0-3 como una muestra del progreso de la Canarinha en el Mundial y avisó de que el objetivo no es deslumbrar, sino ganar.

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"Jugar bien es más fácil que ganar. Al entrenador solo lo juzgan si gana o no gana, no importa si está jugando buen fútbol. Estamos en la Copa del Mundo y lo importante es ganar. Lo entiendo muy bien", sentenció el técnico italiano.

Ancelotti reconoció la mejoría respecto a los partidos anteriores.

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"Si lo comparamos con el primer partido, tuvimos menos errores, fuimos más eficaces, mejores en la primera línea. Después del partido contra Marruecos ya nos sentíamos bien, y el objetivo era salir primeros del grupo", señaló.

El seleccionador insistió en que el trabajo colectivo es la base del proyecto. "Estamos jugando como equipo. No está perfecto, todavía hay factores que podemos mejorar, pero hemos mejorado mucho y muy rápido desde el primer partido. Eso es importante, especialmente ahora que pasamos a la fase eliminatoria", apuntó.