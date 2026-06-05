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Gol Caracol  / Motivación extra para jugadores que participen en el Mundial; la fortuna diaria que ganarán

Motivación extra para jugadores que participen en el Mundial; la fortuna diaria que ganarán

Cada futbolista que participe en el Mundial 2026 recibirá diariamente una compensación económica elevada; teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego.

Por: AFP
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Selección de España en el encuentro contra Irak, en partido preparatorio
Selección de España en el encuentro ante Irak, en partido preparatorio
AFP

La FIFA estima que pagará a los clubes que cedan a sus internacionales para el próximo Mundial "una asignación mínima" de 5.000 dólares por jugador y día, anunció la instancia este viernes en un comunicado. El pasado mes de septiembre, la FIFA ya anunció que compensaría a los clubes con 355 millones de dólares por ceder a sus internacionales, un 70% más que con respecto al Mundial de Catar 2022.

De esta cantidad, 250 millones de dólares se repartirán entre los clubes cuyos jugadores participen en la fase final, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. "Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5000 USD por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo", precisó la instancia en su comunicado.

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Otros 100 millones de dólares se repartirán por primera vez entre aquellos clubes que cedieron a futbolistas durante la fase de clasificación. Por primera vez, no sólo se beneficiarán los clubes que cedan a sus internacionales para el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, sino también por los jugadores que participaron en la fase de clasificación.

"A raíz de los 905 partidos de clasificación, la retribución prevista asciende a unos 2.360 USD por futbolista y encuentro disputado", anunció la FIFA. Los otros cinco millones restantes servirán para los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Foto: AFP

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"Más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el texto. Por su parte, el presidente del PSG y de la EFC, Nasser Al-Khelaifi subrayó que ese dinero "beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo".

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