'La generación Z' que amenaza a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y compañía, en el Mundial 2026

Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la rampa de salida de su último Mundial, la generación Z, encarnada por Lamine Yamal y Désiré Doué como principales exponentes, pide la palabral, dispuesta a tomar el relevo.

La generación Z, formada por futbolistas nacidos a partir de finales de los años noventa y principios de los 2000, llega al torneo para poner en jaque a las estrellas que persiguen sus últimas oportunidades de alzarse con el título. Y muchos de ellos ya son decisivos en sus clubes y estrellas absolutas en sus selecciones.

“El momento de Lamine Yamal”

El nombre que encabeza esa nueva ola es el de Lamine Yamal. El extremo español ha pasado en apenas dos temporadas de ser una de las mayores promesas del fútbol europeo a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del continente. Campeón de Europa con España en 2024 con apenas 16 años, afronta ahora su primer Mundial como una de las principales figuras del torneo.



Una irrupción en la élite ante la que su seleccionador, Luis de la Fuente, no le resta presión: “El Mundial es el momento de Lamine Yamal”. El técnico aviva la importancia de un futbolista que terminó la temporada sufriendo una lesión muscular, pero se recuperará a tiempo para poder participar en el primer o segundo partido de la fase de grupos.

Lamine Yamal ya tiene rivales para el Mundial 2026 Foto: RFEF.

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Doué, el complemento de Mbappé

Francia también aterriza en Norteamérica con una nueva generación preparada para complementar el liderazgo de Kylian Mbappé, quien ya ganó el Mundial de Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022, tras un triplete en la final con el que lideró la reacción de su país, pero cayó en penaltis ante la Argentina de Leo Messi.

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En un ataque con muchas estrellas, destaca, dentro de la generación Z, el nombre de Désiré Doué. El atacante francés ha protagonizado una de las irrupciones más rápidas del fútbol europeo y representa a una camada de jugadores cada vez más versátiles, capaces de desempeñarse en varias posiciones ofensivas y de asumir responsabilidades desde edades muy tempranas.

Kylian Mbappé, figura de la Selección Francia y Real Madrid. Getty

Endrick y Rayan, la nueva generación brasileña

Brasil, por su parte, vuelve a depositar parte de sus esperanzas en una generación que pretende recuperar el protagonismo internacional de la selección más laureada de la historia. Mientras, Endrick, tras su exitosa cesión al Olympique de Lyon procedente del Real Madrid, con ocho tantos y ocho asistencias en media temporada, y Rayan, extremo del Bournemouth que ha sorprendido en la Premier League clasificando por primera vez en su historia a competiciones europeas, marcan la nueva generación.