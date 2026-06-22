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Gol Caracol  / Lionel Messi, nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales, tras anotarle a Austria

Lionel Messi, nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales, tras anotarle a Austria

A pocos días de cumplir 39 años, Lionel Messi sigue escribiendo su nombre en las 'páginas doradas' del fútbol y, en el Mundial 2026, se apoderó de otro récord.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra uno de sus goles en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra uno de sus goles en el Mundial 2026
AFP

Lionel Messi no para de hacer 'locuras'. Después de haber marcado tres goles en su debut en el Mundial 2026, siendo la figura en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia, quedó a un solo tanto de convertirse en el máximo goleador en la historia de las citas orbitales. Razón por la que las miradas se centraron en el duelo contra Austria, disputado este 22 lunes 22 de junio.

Justamente, esa fecha quedará grabada en los libros del fútbol y en la carrera de 'la Pulga', pues infló las redes en el estadio Dallas. Cuando transcurría el 39', el astro argentino sorprendió en el borde del área, luego de un pase hacia atrás de Facundo Medina, y remató de primera intención. Esa característica acción, le bastó para vencer al guardameta, Alexander Schlager.

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Así las cosas, Lionel Messi llegó a los 17 goles en la historia de los Mundiales, superando a Miroslav Klose, exjugador alemán, que quedó con 16 tantos, por lo hecho en las Copas del Mundo de 2002, 2006, 2010 y 2014. Quien completa el podio en la tercera plaza, hasta el momento, es Ronaldo Nazario, de Brasil, con 15 anotaciones, repartidos en 1994, 1998, 2002 y 2006.

Recordemos que 'la Pulga' completó esta cifra, después de haber marcado uno (1) en Alemania 2006, cuatro (4) en Brasil 2014, uno (1) en Rusia 2018 y siete (7) en Qatar 2022. Cabe aclarar que Sudáfrica 2010 fue la única cita orbital en la que no pudo reportarse, yéndose en blanco para su infortunio. No obstante, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya lleva cuatro (4).

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
afp.

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Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) - 17 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)
2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).

Lionel Messi, jugador de Argentina.
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