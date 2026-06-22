Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y el increíble penalti que erró en Argentina vs. Austria, en el Mundial 2026

Lionel Messi y el increíble penalti que erró en Argentina vs. Austria, en el Mundial 2026

Argentina pudo ponerse en ventaja con un tiro penalti, sin embargo, Lionel Messi no estuvo fino y envió la pelota por fuera del arco austriaco. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
AFP.

Este lunes, en el estadio de Dallas, Argentina tuvo una clara opción de gol para ponerse en ventaja sobre Austria, en la segunda jornada del Mundial 2026. A los cuatro minutos, Lautaro Martínez fue derribado dentro del área y el árbitro no sancionó nada.

El VAR intervino e invitó al colegiado a una revisión que terminó con la determinación de pitar penalti a favor de los sudamericanos. Lionel Messi tomó la pelota y remató de pierna zurda, no obstante, le pegó mal y el balón se fue por un costado del pórtico de los austriacos.

Vea la falta sobre Lautaro Martínez:

Vea el penalti errado por Lionel Messi:

Publicidad

Nico Schlotterbeck no podrá jugar el resto del Mundial 2026.
Gol Caracol

Malas noticias en Alemania; una dura lesión sacó a Nico Schlotterbeck del Mundial 2026

Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra.
Gol Caracol

Brujería en contra de Harry Kane en Mundial 2026; así es la historia antes de Inglaterra vs. Ghana

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia.
Selección Colombia

La Selección Colombia y las visitas que conmovieron a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Argentina

Selección de Austria

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad