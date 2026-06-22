Lionel Messi y el increíble penalti que erró en Argentina vs. Austria, en el Mundial 2026

Este lunes, en el estadio de Dallas, Argentina tuvo una clara opción de gol para ponerse en ventaja sobre Austria, en la segunda jornada del Mundial 2026. A los cuatro minutos, Lautaro Martínez fue derribado dentro del área y el árbitro no sancionó nada.

El VAR intervino e invitó al colegiado a una revisión que terminó con la determinación de pitar penalti a favor de los sudamericanos. Lionel Messi tomó la pelota y remató de pierna zurda, no obstante, le pegó mal y el balón se fue por un costado del pórtico de los austriacos.

Vea la falta sobre Lautaro Martínez:

Vea el penalti errado por Lionel Messi:

