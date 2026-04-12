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Gol Caracol  / Manchester City le puso 'picante' a la Premier League; derrotó 0-3 al Chelsea en Stamford Bridge

Manchester City le puso 'picante' a la Premier League; derrotó 0-3 al Chelsea en Stamford Bridge

A falta de seis jornadas para el final, los de Pep Guardiola aprovecharon la derrota del Arsenal contra Bournemouth y se impusieron con autoridad al Chelsea. Manchester City aún sueña con el título.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Jugadores del Manchester City y un festejo de gol contra Chelsea.
Jugadores del Manchester City y un festejo de gol contra Chelsea.
Getty Imágenes

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