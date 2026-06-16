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Gol Caracol  / Marcelo Bielsa se enojó con periodista por una foto que generó debate en el Mundial; "no soy modelo"

Marcelo Bielsa se enojó con periodista por una foto que generó debate en el Mundial; "no soy modelo"

Luego del empate 1-1 con Arabia Saudita, a Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, le consultaron por una foto en el 'Media Day' de la FIFA. Su respuesta fue tajante y sincera.

Por: AFP
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
AFP.

Marcelo Bielsa tuvo un incómodo intercambio con un periodista en el Mundial 2026, que concluyó con el seleccionador de Uruguay diciendo: "No soy un modelo". El argentino de 70 años se mostró molesto después de que le preguntaran por un retrato oficial de la FIFA tras el decepcionante empate 1-1 de su equipo contra Arabia Saudita bajo el calor de Miami.

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Al pintoresco Bielsa —apodado 'El Loco'— le preguntaron por qué miraba hacia abajo en el video promocional en lugar de mirar directamente a la cámara.

Se ha sugerido que podría tratarse de algún tipo de protesta.

"No tengo que dar ninguna explicación, la foto se tomó como se tomó", replicó Bielsa.

"No soy modelo".

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En lugar de dejarlo ahí, Bielsa continuó: "No, no, no tengo respuesta para eso".

“¿Debería también explicar por qué no miro a las personas que me están hablando en este momento?”

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Luego le hicieron otra pregunta a Bielsa, pero se negó a dejarlo pasar.

"Hay un límite en cuanto a lo que tenemos que explicar", dijo en su conferencia de prensa posterior al partido.

"Si uso anteojos, ¿por qué uso anteojos? Miras a alguien a los ojos, ¿por qué lo haces?"

Concluyó: "No hay nada de malo en usar anteojos, mirar a los ojos a alguien o mirar hacia abajo".

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Bielsa, cuya larga carrera como entrenador incluye la selección argentina y clubes como el Athletic de Bilbao, la Lazio y el Leeds United, tiene sus peculiaridades y es conocido por ser un poco inconformista. Entre ellas se cuenta el hecho de sentarse a veces en una nevera al margen del campo durante los partidos.

Pero también es muy respetado entre sus colegas, y su audaz estilo de juego ofensivo ha servido de inspiración a una generación más joven de entrenadores, entre los que se encuentran Pep Guardiola y el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

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