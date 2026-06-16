Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Túnez tiene nuevo DT para el Mundial 2026; ya hizo historia y sorprendió en Catar 2022

Túnez tiene nuevo DT para el Mundial 2026; ya hizo historia y sorprendió en Catar 2022

Luego de la derrota 5-1 con Suecia, en el debut de la Copa Mundo, Túnez despidió a Sabri Lamouchi y a las pocas horas anunció a su nuevo entrenador.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Selección de Túnez
Selección de Túnez
AFP

El francés Hervé Renard es el elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como seleccionador al marroquí Sabri Lamouchi, destituido después de la goleada encajada ante Suecia (5-1) en el debut en el Mundial 2026.

La Federación anunció este martes en un comunicado que Renard se hará cargo del equipo tunecino esta misma tarde tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa del Mundial ante la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, según los objetivos.

Acción de juego en el duelo entre Irán vs. Nueva Zelanda, por el Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

Así fue el empate por 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, por el Mundial 2026

Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G, en el Mundial 2026, tras Irán 2-2 Nueva Zelanda

Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudí, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Catar 2022.

El técnico francés es un trotamundos del fútbol con amplia experiencia en el fútbol africano. De hecho ha dirigido a lo largo de su trayectoria a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, al margen de equipos como USM Alger y en Francia a Sochaux y Lille, así como al equipo nacional francés femenino entre 2023 y 2024.

Curiosamente, en 2014 Renard llegó al banquillo de Costa de Marfil después de que Lamouchi dimitiera como técnico de los 'Elefantes'. En esta ocasión, al marroquí, que llegó al cargo en enero, la destitución le ha llegado tras la mala imagen del estreno mundialista y otra goleada encajada ante Bélgica (5-0) en el último amistoso premundialista.

Hervé Renard; nuevo técnico de la Selección de Túnez
Hervé Renard; nuevo técnico de la Selección de Túnez
AFP

Publicidad

Esta será la tercera oportunidad que el entrenador de Aix-les-Bains dirija en un Mundial, tras la anterior cita con el conjunto saudí y con Marruecos en Rusia 2018. En esta ocasión se estrenará el sábado (madrugada al domingo en Túnez) contra Japón en Monterrey (México).

En Rusia 2018 el cuadro marroquí estuvo cerca de la clasificación, pero concluyó última del grupo B. Perdió ante Irán y Portugal por 1-0, y ante España rozó la victoria, pero el 2-2 supuso la eliminación. En Catar 2022, Arabia Saudí dio la auténtica sorpresa al vencer por 2-1 a Argentina, a la postre campeona, pero luego perdió por 2-0 ante Polonia y por 2-1 ante México y acabó cuarta del grupo C y por lo tanto eliminada.

Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Gol Caracol

Irán y Nueva Zelanda se sacaron chispas en Los Ángeles; 2-2 en el grupo G del Mundial 2026

Selección Colombia
Selección Colombia

Falcao García se la jugó y dio su pronóstico sobre la Selección Colombia, en el Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Túnez

Publicidad

Publicidad

Publicidad