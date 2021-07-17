En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Yuberjen Martínez

Yuberjen Martínez

  • Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz.
    Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz.
    afp.
    Más Deportes

    Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz, EN VIVO por Ditu, en Noche de Campeones OMB

    Este miércoles, Bogotá será sede de una estelar noche de boxeo que tendrá la pelea estelar de la colombiana Laura Wollenmann contra la argentina Gabriela Alaniz. Yuberjen Martínez también se subirá al ring.

  • Yuberjen Martínez
    Yuberjen Martínez, deportista colombiano
    AFP
    Gol Caracol

    ¿Por qué Yuberjen Martínez no va a los Juegos Olímpicos de París 2024?

    Colombia tiene 89 clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, en el listado no aparece Yuberjen Martínez, medallista en Rio de Janeiro 2016.

  • Yuberjen Martínez, boxeador colombiano
    Yuberjen Martínez, boxeador colombiano
    Getty Images
    Gol Caracol

    Los boxeadores colombianos buscarán sus últimos tiquetes a los Juegos Olímpicos París 2024

    Del 24 de mayo al 2 de junio, se llevará a cabo el último campeonato clasificatorio de boxeo en Bangkok, Tailandia; y Colombia luchará por cupos a los Juegos Olímpicos París 2024.

  • Yuberjen Martínez, boxeador colombiano.
    Yuberjen Martínez, boxeador colombiano.
    Daniel Parra.
    Gol Caracol

    Yuberjen Martínez y su última chance para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024

    El boxeador Yuberjen Martínez disputará un campeonato clasificatorio en Tailandia y buscará su tiquete a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Caracol Sports hablamos con el pugilista.

  • Yuberjen Martínez, boxeador colombiano, en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
    Yuberjen Martínez, boxeador colombiano, en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
    Getty Images
    Gol Caracol

    Yuberjen Martínez ganó en su debut en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

    ¡Dorado inicio para Yuberjen Martínez en los Juegos Panamericanos! El colombiano venció a Jaleel Ortega Jokhu y pasó a la segunda ronda en los 51 kilogramos.

  • yuberjen-martinez
    Yuberjen Martínez, boxeador colombiano de 30 años.
    Twitter: @OlimpicoCol
    Gol Caracol

    Juegos Panamericanos: cuándo, a qué hora y dónde ver el debut de Yuberjen Martínez

    Este sábado, Yuberjen Martínez debutará en los Juegos Panamericanos, con el objetivo de empezar con el pie derecho el camino para conseguir su primera medalla de oro en estas justas.

  • American Olympic Qualification Event - Buenos Aires 2016
    Yuberjen Martínez, celebrando una victoria en Buenos Aires.
    Amilcar Orfali/LatinContent via Getty Images
    Gol Caracol

    Juegos Centroamericanos y del Caribe: Yuberjen Martínez y Yilmar González, 'bañados' en oro en boxeo

    Demostrando el poderío de nuestro país en boxeo, Yuberjen Martínez y Yilmar González ganaron, en sus respectivas categorías, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

  • Yuberjen Martínez
    Yuberjen Martínez, deportista colombiano
    AFP
    Gol Caracol

    Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023: los colombianos que lucharán por bañarse en oro en Boxeo

    Este viernes 23 de junio iniciarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe y a continuación le contamos quienes son los pugilistas que buscarán dejar en alto a Colombia.

  • Yuberjen Martínez cayó eliminado en el Mundial de Uzbekistán. Foto: AFP
    Yuberjen Martínez cayó eliminado en el Mundial de Uzbekistán. Foto: AFP
    Gol Caracol

    Yuberjen Martínez cayó eliminado en su debut en el Mundial de Boxeo de Uzbekistán

    Este domingo, en Tashkent, Uzbekistán, el colombiano Yuberjen Martínez dio la pelea, pero, finalmente, perdió en octavos de final en la categoría de los 51 kilogramos.

  • yuberjen-martinez
    Yuberjen Martínez, boxeador colombiano de 30 años.
    Twitter: @OlimpicoCol
    Gol Caracol

    Mundial de Boxeo 2023: estos serán los cinco colombianos que estarán presentes

    Encabezados por el medallista olímpico Yuberjen Martínez, la Selección Colombia de boxeo partirá con cinco integrantes hacia la ciudad de Taskent, en Uzbekistán.

CARGAR MÁS