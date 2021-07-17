Noticias Caracol Yuberjen Martínez
Yuberjen Martínez
Laura Wollenmann vs. Gabriela Alaniz, EN VIVO por Ditu, en Noche de Campeones OMB
Este miércoles, Bogotá será sede de una estelar noche de boxeo que tendrá la pelea estelar de la colombiana Laura Wollenmann contra la argentina Gabriela Alaniz. Yuberjen Martínez también se subirá al ring.
¿Por qué Yuberjen Martínez no va a los Juegos Olímpicos de París 2024?
Colombia tiene 89 clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, en el listado no aparece Yuberjen Martínez, medallista en Rio de Janeiro 2016.
Los boxeadores colombianos buscarán sus últimos tiquetes a los Juegos Olímpicos París 2024
Del 24 de mayo al 2 de junio, se llevará a cabo el último campeonato clasificatorio de boxeo en Bangkok, Tailandia; y Colombia luchará por cupos a los Juegos Olímpicos París 2024.
Yuberjen Martínez y su última chance para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024
El boxeador Yuberjen Martínez disputará un campeonato clasificatorio en Tailandia y buscará su tiquete a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Caracol Sports hablamos con el pugilista.
Yuberjen Martínez ganó en su debut en los Juegos Panamericanos Santiago 2023
¡Dorado inicio para Yuberjen Martínez en los Juegos Panamericanos! El colombiano venció a Jaleel Ortega Jokhu y pasó a la segunda ronda en los 51 kilogramos.
Juegos Panamericanos: cuándo, a qué hora y dónde ver el debut de Yuberjen Martínez
Este sábado, Yuberjen Martínez debutará en los Juegos Panamericanos, con el objetivo de empezar con el pie derecho el camino para conseguir su primera medalla de oro en estas justas.
Juegos Centroamericanos y del Caribe: Yuberjen Martínez y Yilmar González, 'bañados' en oro en boxeo
Demostrando el poderío de nuestro país en boxeo, Yuberjen Martínez y Yilmar González ganaron, en sus respectivas categorías, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023: los colombianos que lucharán por bañarse en oro en Boxeo
Este viernes 23 de junio iniciarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe y a continuación le contamos quienes son los pugilistas que buscarán dejar en alto a Colombia.
Yuberjen Martínez cayó eliminado en su debut en el Mundial de Boxeo de Uzbekistán
Este domingo, en Tashkent, Uzbekistán, el colombiano Yuberjen Martínez dio la pelea, pero, finalmente, perdió en octavos de final en la categoría de los 51 kilogramos.
Mundial de Boxeo 2023: estos serán los cinco colombianos que estarán presentes
Encabezados por el medallista olímpico Yuberjen Martínez, la Selección Colombia de boxeo partirá con cinco integrantes hacia la ciudad de Taskent, en Uzbekistán.