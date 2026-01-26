Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Dónde se jugará la final del Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030?

¿Dónde se jugará la final del Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030?

Un alto mando del fútbol europeo confirmó cuál será el país que acogerá el juego de la final de la Copa Mundo del 2030.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Marruecos, Portugal y España serán sede del Mundial de 2030.
Marruecos, Portugal y España serán sede del Mundial de 2030.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad