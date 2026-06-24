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Gol Caracol  / Vea el blooper de República Checa, que terminó en gol de Julián Quiñones; ¡insólito!

Vea el blooper de República Checa, que terminó en gol de Julián Quiñones; ¡insólito!

El cuadro 'manito' anotó el segudo gol frente a los europeos, que cometieron garrafal error en defensa; al punto de dejarle la pelota a merced del delantero mexicano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Julián Quiñones festejando anotación con la Selección de México, en el Mundial 2026.
Julián Quiñones festejando anotación con la Selección de México, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Lo que sería un despeje normal, para evitar el peligro en área propia; terminó convirtiéndose en un blooper, con el que México sentenció el segundo gol del compromiso.

Julián Quiñones estuvo atento a la jugada y no desaprovechó el regalo de la zaga checa. El delantero presionó la salida, recuperó la posesión tras el fallo defensivo y quedó en una posición ideal para definir. Con gran serenidad, resolvió la acción y envió el balón al fondo de la red.

Casemiro y Vinícius Jr con la Selección de Brasil
Gol Caracol

La Selección de Brasil, con Vinícius como figura, venció 3-0 a Escocia y terminó líder del grupo C

Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 3-2 Haití.
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 4-2 Haití

El tanto desató la celebración de México y volvió a confirmar el gran momento de Quiñones en el Mundial. Gracias a su oportunismo y capacidad para capitalizar los errores rivales, el atacante sumó una nueva anotación en el torneo, castigando un descuido que terminó costándole muy caro a República Checa.

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