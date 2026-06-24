Vea el blooper de República Checa, que terminó en gol de Julián Quiñones; ¡insólito!

Lo que sería un despeje normal, para evitar el peligro en área propia; terminó convirtiéndose en un blooper, con el que México sentenció el segundo gol del compromiso.

Julián Quiñones estuvo atento a la jugada y no desaprovechó el regalo de la zaga checa. El delantero presionó la salida, recuperó la posesión tras el fallo defensivo y quedó en una posición ideal para definir. Con gran serenidad, resolvió la acción y envió el balón al fondo de la red.

El tanto desató la celebración de México y volvió a confirmar el gran momento de Quiñones en el Mundial. Gracias a su oportunismo y capacidad para capitalizar los errores rivales, el atacante sumó una nueva anotación en el torneo, castigando un descuido que terminó costándole muy caro a República Checa.

¡MÉXICO AMPLIÓ LA VENTAJA!



Julián Quiñones finalizó una buena jugada que arrancó con un pase exquisito de Gilberto Mora.



La Tri le gana 2-0 a República Checa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/K8xWcKpF6W — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026