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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026, tras la última fecha

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026, tras la última fecha

Con la tercera jornada culminada, se bajó el telón de esta zona del Mundial 2026, donde Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur y México se impuso 2-0 sobre República Checa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Guillermo 'Memo' Ochoa estuvo en la victoria de México sobre República Checa en el Mundial 2026
Guillermo 'Memo' Ochoa estuvo en la victoria de México sobre República Checa en el Mundial 2026
AFP

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su final y, poco a poco, se empiezan a conocer los clasificados a dieciseisavos de final. Además, se define el cuadro y, por ende, el camino rumbo al título. Este miércoles 24 de junio, fue el turno de tres zonas, donde Brasil fue primera y Marruecos, segundo, en el C; mientras que Suiza quedó en lo más alto del B, seguido de Canadá.

Por último, México ganó, gustó y goleó 3-0 a República Checa y se impuso en el grupo A, con nueve puntos y una diferencia de gol de +6, gracias a los tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñónes y Álvaro Fidalgo. Quien completó los que siguen en carrera es Sudáfrica, dando la sorpresa, ya que venció 1-0 a Corea del Sur, de la mano de Thapelo Maseko.

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Curazao vs. Costa de Marfil, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego del grupo E del Mundial 2026

Tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026

1. México - 9 pts. (+6)
2. Sudáfrica - 4 pts. (-1)
3. Corea del Sur - 3 pts. (-1)
4. República Checa - 1 pts. (-4)

Resultados del grupo A del Mundial 2026
Fecha 1

  • México 2-0 Sudáfrica
  • Corea del Sur 2-1 República Checa

Fecha 2

  • República Checa 1-1 Sudáfrica
  • México 1-0 Corea del Sur

Fecha 3

  • Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
  • República Checa 0-3 México
Julián Quiñones con México
Julián Quiñones con México
AFP

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¿Contra quiénes jugarían México y Sudáfrica en dieciseisavos de final?

Los mexicanos, al terminar primeros en su zona, se enfrentarán con el tercero de los grupos C, E, F, H o I, es decir, en este momento, serían Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde o Senegal, mientras que los sudafricanos, que están haciendo historia en el Mundial 2026, jugarán contra el segundo del grupo B, que corresponde a Canadá.

Casemiro y Vinícius Jr con la Selección de Brasil
Gol Caracol

La Selección de Brasil, con Vinícius como figura, venció 3-0 a Escocia y terminó líder del grupo C

Julián Quiñones con México
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México con tanto de Julián Quiñones venció 3-0 a Republica Checa; Sudáfrica ganó 1-0 a Corea del Sur

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Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; así están quedando los cruces

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