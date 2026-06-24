Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026, tras la última fecha

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su final y, poco a poco, se empiezan a conocer los clasificados a dieciseisavos de final. Además, se define el cuadro y, por ende, el camino rumbo al título. Este miércoles 24 de junio, fue el turno de tres zonas, donde Brasil fue primera y Marruecos, segundo, en el C; mientras que Suiza quedó en lo más alto del B, seguido de Canadá.

Por último, México ganó, gustó y goleó 3-0 a República Checa y se impuso en el grupo A, con nueve puntos y una diferencia de gol de +6, gracias a los tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñónes y Álvaro Fidalgo. Quien completó los que siguen en carrera es Sudáfrica, dando la sorpresa, ya que venció 1-0 a Corea del Sur, de la mano de Thapelo Maseko.

Tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026

1. México - 9 pts. (+6)

2. Sudáfrica - 4 pts. (-1)

3. Corea del Sur - 3 pts. (-1)

4. República Checa - 1 pts. (-4)

Resultados del grupo A del Mundial 2026

Fecha 1



México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

Fecha 2



República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

Fecha 3



Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

República Checa 0-3 México

Julián Quiñones con México AFP

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¿Contra quiénes jugarían México y Sudáfrica en dieciseisavos de final?

Los mexicanos, al terminar primeros en su zona, se enfrentarán con el tercero de los grupos C, E, F, H o I, es decir, en este momento, serían Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde o Senegal, mientras que los sudafricanos, que están haciendo historia en el Mundial 2026, jugarán contra el segundo del grupo B, que corresponde a Canadá.