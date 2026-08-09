¿Podrá el Barcelona de Hansi Flick repetir la hegemonía de Guardiola?; se viene una nueva Liga

En la tercera temporada de Hansi Flick al frente del Barcelona, el equipo 'azulgrana' partirá como el rival a batir en LaLiga EA Sports y afrontará el reto de conquistar el título por tercer curso consecutivo, un dominio doméstico inédito desde el Barça de Pep Guardiola, que lo logró entre 2009 y 2011.

Para ello, el club catalán ha afianzado el proyecto dirigido por el técnico alemán, que el curso pasado terminó primero con ocho puntos de margen sobre el Real Madrid, siendo el equipo más goleador de la competición con 95 tantos -18 más que su perseguidor inmediato- y el segundo menos goleado con 36 dianas -una más que los blancos-.

Lejos de conformarse, el Barcelona ha doblado la apuesta. Aliviado por la mejoría económica del club y consciente de que el próximo verano no tendrá 'fair play' para fichar por el cierre del Camp Nou durante un tramo del curso 2027-28, la dirección deportiva que encabeza Anderson Luis de Souza, 'Deco', se ha movido en el mercado para darle más herramientas a Flick.

Jugadores del Barcelona en una de las sesiones de entrenamiento. Foto tomada de X @FCBarcelona

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Unas incorporaciones acordes con el fútbol ofensivo y dinámico del técnico alemán, y que amplían el fondo de armario para mitigar los problemas de lesiones de las últimas temporadas, con el objetivo final de no solo reeditar el título de Liga, sino dar el salto definitivo en Europa.



El Barcelona ha incorporado a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, dos extremos polivalentes, que pueden jugar en todo el frente de ataque, y destacan por su trabajo sin balón. A ellos hay que sumar al extremo de 18 años Jesse Bisiwu, que tendrá la oportunidad de convencer a Flick en la pretemporada.

El posible fichaje de Rodrigo Hernández daría un salto de calidad en el centro del campo y aportaría experiencia al equipo, algo que Flick ha reclamado en el pasado. Además, el club espera cerrar pronto el regreso del lateral Joao Cancelo y trabaja en más incorporaciones.

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El técnico ha admitido públicamente la necesidad de reforzar el ataque. Ya sin Robert Lewandowski y ante la previsible salida de Ferran Torres rumbo al PSG, Julián Álvarez es el favorito del Barcelona, pero la operación es complicada por la negativa del Atlético de Madrid a negociar.

Por otra parte, con las cesiones de Marc-André ter Stegen al Ajax y Ronald Araújo al Liverpool, el Barcelona dará salida a dos de sus capitanes. Y el tercero, Frenkie de Jong, se recupera de la lesión en la rodilla que sufrió en el Mundial y el club no ha concretado el tiempo previsto de baja.

Sin embargo, el grueso del bloque continúa. Joan Garcia, ganador del Trofeo Zamora de la pasada temporada, es una garantía bajo palos, mientras que Pau Cubarsí es el líder indiscutible de la defensa, secundado por Gerard Martín y Eric Garcia, dos jugadores que el curso pasado se ganaron un puesto en el once por su rendimiento.

A la espera de refuerzos, completan la retaguardia Kounde, Balde y Christensen, además de Héctor Fort, tras terminar su cesión al Elche. El central zurdo del filial Álvaro Cortés tiene opciones de dar el salto al primer equipo, mientras que al centrocampista Marc Casadó y al atacante Roony Bardghji se les busca una salida.

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Entrenamiento del FC Barcelona. FC Barcelona.

En la medular, Pedro González, 'Pedri', es el director de orquesta, acompañado en la mediapunta por Dani Olmo y Fermín López, con el joven pivote Marc Bernal pisando fuerte y Pablo Páez Gavira, 'Gavi', ya totalmente recuperado de sus problemas de rodilla.

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Y, en ataque, todo gira alrededor de Lamine Yamal, acompañado en el costado opuesto por Raphinha, quien buscará la continuidad que le faltó el curso pasado por culpa de las lesiones.

Una plantilla que, a falta de los últimos refuerzos, aspirará a igualar la hegemonía de la era Guardiola en LaLiga.