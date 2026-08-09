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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional le respondió a su hinchada; anunció refuerzo internacional

Atlético Nacional le respondió a su hinchada; anunció refuerzo internacional

Este domingo, Atlético Nacional se reportó en redes sociales con otro fichaje que esta vez llega desde el extranjero. Se suma a las recientes incorporaciones de Andrés Reyes e Ian Poveda.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Twitter de Atlético Nacional

Atlético Nacional había sido criticado por su hincha ante la falta de refuerzos para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. El club paisa no se quedó quieto y este fin de semana anunció a tres refuerzos, siendo el más sonado el de un extrajero.

A través de redes sociales, el verde confirmó la llegada de Elías Cabrera, volante ofensivo de 23 años que llega procedente de Tigre de Argentina. El sábado, en horas de la tarde, ya habían anunciado a otros dos refuerzos.

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Cabrera registra 118 partidos y 6.572 minutos en su trayectoria por clubes, de acuerdo con las cifras de la imagen. Su mayor participación corresponde a Tigre, donde acumula 54 encuentros, 3 goles, 5 asistencias y 9 tarjetas amarillas, además de una expulsión, para un total de 3.177 minutos. En Vélez Sarsfield disputó 29 partidos, marcó 2 goles, dio 2 asistencias y recibió una amarilla, con 1.413 minutos. Con Central Córdoba sumó 23 apariciones, 2 amarillas y 1.139 minutos, mientras que en Vélez Sarsfield II tuvo 12 partidos, 1 expulsión y 843 minutos. En total, Cabrera registra 5 goles, 7 asistencias, 12 amarillas y 2 tarjetas rojas.

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El sábado, los verdolagas ya habían anunciado a Andrés Reyes e Ian Poveda. El defensor central ya sabe lo que es poner la camiseta verde y blanca, mientras que el volante cuenta con la experiencia de haber jugado en el fútbol inglés.

Reyes acumula 137 partidos, 7 goles, 2 asistencias y 9.947 minutos en su trayectoria por clubes. Su principal registro corresponde al Red Bull New York, donde disputó 98 encuentros, marcó 6 goles, dio 2 asistencias, recibió 23 tarjetas amarillas, 2 segundas amarillas y una roja, con 7.058 minutos. En Atlético Nacional suma 21 partidos, un gol y 4 amarillas, en 1.431 minutos. Con Inter Miami CF registra 13 apariciones, 7 amarillas y 2 segundas amarillas, para 1.101 minutos. Además, jugó 4 partidos con Red Bull New York II y uno con San Diego FC, acumulando 314 y 43 minutos, respectivamente.

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Por su parte, Poveda suma 194 partidos, 31 goles, 26 asistencias y 10.350 minutos en su recorrido por clubes. Su mayor registro corresponde al Manchester City U21, con 37 encuentros, 6 goles, 8 asistencias, 4 amarillas y una tarjeta roja, en 2.564 minutos. Con el Manchester City U18 disputó 32 partidos, marcó 9 goles, dio 5 asistencias y recibió 2 amarillas, acumulando 1.977 minutos. En Leeds United jugó 30 encuentros, con una asistencia y 865 minutos. Para Blackpool FC registró 26 partidos, 3 goles, 2 asistencias y 3 amarillas, en 1.206 minutos. Además, sumó registros con Manchester City UEFA Sub-19, Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday, Leeds United U21, Internacional de Bogotá, AFC Sunderland Sub-21, Sunderland AFC y Manchester City. En total, también registra 16 amarillas, una segunda amarilla y una roja.

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