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Gol Caracol  / Países Bajos goleó 5-1 a Suecia, es líder del grupo F y se acercó a dieciseisavos del Mundial 2026

Países Bajos goleó 5-1 a Suecia, es líder del grupo F y se acercó a dieciseisavos del Mundial 2026

Países Bajos fue contundente y mostró todo su poder ofensivo este sábado en el estadio de Houston. Gakpo y Brobbey, figuras con un par de goles cada uno.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026.
Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección de Países Bajos venció con facilidad y mostrando fútbol ofensivo y efectividad a su similar de Suecia, para ponerse con 4 puntos en el primer lugar del grupo F del Mundial 2026. Brian Brobbey y Cody Gakpo, por duplicado, y Crysencio Summerville marcaron los tantos para los 'orange', mientras que Anthony Elanga descontó para los suecos.

A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del momentáneo 1-4 firmada por Anthony Elanga.

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Brobbey fue el único cambio de Koeman respecto al empate 2-2 del debut contra Japón y el delantero del Sunderland no tardó en aprovechar la oportunidad desde el primer minuto.

Países Bajos hizo daño a Suecia con su velocidad por las bandas y a los cinco minutos Cody Gakpo colgó un centro raso que Brobbey remató en el corazón del área de penalti para dar una tempranera ventaja a su equipo.

El equipo de Koeman cogió confianza, y siguió atacando frente a una Suecia que tardó en asentarse. Y pasado el cuarto de hora, en una acción muy parecida, pero en la banda contraria, Denzel Dumfries entregó a Brobbey la asistencia para el 2-0.

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Fue en ese momento cuando Suecia, contra la pared, encontró el coraje de reaccionar. Con Isak al frente. El delantero del Liverpool movió el balón con calidad y el equipo de Graham Potter empujó con todo para recortar distancias.

Gyokeres y Yasin Ayari se toparon tres veces con el meta Kristoffer Nordfeldt y un fuera de juego milimétrico de Gustaf Lagerbielke impidió a los suecos reabrir el partido antes del descanso.

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Suecia perdona y Países Bajos, no

Perdonó sus oportunidades Suecia, y lo pagó. Porque Países Bajos salió a morder tras el descanso y Cody Gakpo firmó un doblete en nueve minutos para sentenciar el encuentro.

El extremo del Liverpool anotó el primero a placer tras otro perfecto centro raso de Dumfries, y fulminó al meta en el primer poste tras una gran jugada personal para el 4-0.

Suecia tuvo el mérito de seguir luchando pese a tener el encuentro perdido. Potter dio paso a Elanga por Alexander Bernhardsson en el 56 y el ex del Manchester United, ahora extremo del Newcastle, dio chispa a la delantera sueca.

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Tan solo necesitó tres minutos para marcar el 1-4, al superar a Bart Verbruggen en un mano a mano tras un pase vertical de Isak.

Crysencio Summerville (izq.) marcó uno de los goles de Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
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Vea el gol de Crysencio Summerville en el partido Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026

Anthony Elanga y su gol con Suecia frente a Países Bajos en el Mundial 2026.
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Así fue el gol de Anthony Elanga para Suecia, en duelo contra Países Bajos en el Mundial 2026

Esa diana no cambió el guión de un encuentro dominado por Países Bajos, que pusieron la guinda a su triunfo con el definitivo 5-1, obra de Crysencio Summerville con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área en el minuto 89.

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- Ficha técnica:

5 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (Til, m.60), Frenkie de Jong (Koopmeiners, m.60), Ryan Gravenberch; Cody Gakpo (Lang, m.91), Donyell Malen (Summerville, m.46) y Brian Brobbey (Depay, m.73).

1 - Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson (Stroud, m.93), Yasin Ayari (Ali, m.79), Jesper Karlström (Zeneli, m.53), Alexander Bernhardsson (Elanga, m.56); Benjamin Nygren (Bergvall, m.56); Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Goles: 1-0, m.6: Brobbey; 2-0, m.16: Brobbey; 3-0, m.48: Gakpo; 4-0, m.54: Gakpo; 4-1, m.59: Elanga; 5-1, m.89: Summerville.

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Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Gudmundsson (m.53), Ayari (m.75) y Bergvall (m.81), de Suecia.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo F del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total.

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Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026.
Países Bajos le ganó a Suecia en su segunda salida en el Mundial 2026.
Foto: AFP

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