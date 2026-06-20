Así fue el gol de Anthony Elanga para Suecia, en duelo contra Países Bajos en el Mundial 2026

La Selección Suecia se vio dominada en acciones, jugadas y goles frente a Países Bajos, en partido de la segunda jornada del Mundial 2026 disputado este sábado en el campo de juego del NRG Stadium de la ciudad de Hosuton. Lo cierto es que el combinado 'blågult' logró anotarle un gol a los de Koeman: Anthony Elanga fue el autor del tanto.

Así fue como al minuto 59, el delantero de las filas del Newcastle United aprovechó su velocidad para dejar en el camino a sus marcadores y definir con categoría a la salida del arquero de los neerlandeses, Kristoffer Nordfeldt. Fue el tanto del descuento, el del 4-1.

Vea ACÁ el gol de Anthony Elanga en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026:

GOLAZO PARA DESCONTAR



Apareció la velocidad Elanga para recortar la distancia. Países Bajos gana, pero ahora por 4-1 en Houston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3MyQzHXIym — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026