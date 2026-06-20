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Gol Caracol  / Así fue el gol de Anthony Elanga para Suecia, en duelo contra Países Bajos en el Mundial 2026

Así fue el gol de Anthony Elanga para Suecia, en duelo contra Países Bajos en el Mundial 2026

Anthony Elanga aprovechó su velocidad para dejar en el camino a sus marcadores y definió con categoría a la salida del arquero de los neerlandeses, Kristoffer Nordfeldt.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Anthony Elanga y su gol con Suecia frente a Países Bajos en el Mundial 2026.
Anthony Elanga y su gol con Suecia frente a Países Bajos en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Suecia se vio dominada en acciones, jugadas y goles frente a Países Bajos, en partido de la segunda jornada del Mundial 2026 disputado este sábado en el campo de juego del NRG Stadium de la ciudad de Hosuton. Lo cierto es que el combinado 'blågult' logró anotarle un gol a los de Koeman: Anthony Elanga fue el autor del tanto.

Así fue como al minuto 59, el delantero de las filas del Newcastle United aprovechó su velocidad para dejar en el camino a sus marcadores y definir con categoría a la salida del arquero de los neerlandeses, Kristoffer Nordfeldt. Fue el tanto del descuento, el del 4-1.

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