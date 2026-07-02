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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 2 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 2 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 2 de julio, con acción en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán acción en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán acción en el Mundial 2026.
AFP

Este jueves, el calendario del Mundial 2026 presenta los siguientes tres compromisos por un cupo a los octavos de final. Primero rivalizarán España y Austria en el SoFi Stadium en Los Ángeles, luego le tocará el turno a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, ante la Crocia de Luka Modric.

Hay que precisar que esos dos compromisos los podrá ver EN VIVO en TV por Gol Caracol y Ditu. Además, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Selección Colombia - Mundial 2026.
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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Mundial 2026.
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La jornada la cierra Suiza y Argelia en el BC Place, en Vancuver.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 2 de julio del 2026:

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HoraEquipos - Competición Transmisión
2:00 p.m. (Colombia)España vs. Austria - Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com
6:00 p.m. (Colombia)Portugal vs. Croacia - Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com
10:00 p.m. (Colombia)Suiza vs. Argelia - Mundial 2026DSports - DG
Cristiano Ronaldo y Luka Modric rivalizarán en Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Portugal vs. Croacia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partidazo del Mundial 2026

Suiza y Argelia se enfrentan por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

España y Austria se enfrentan por un cupo a los octavos de final.
Gol Caracol

España vs. Austria: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

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