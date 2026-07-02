Partidos EN VIVO HOY 2 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario del Mundial 2026 presenta los siguientes tres compromisos por un cupo a los octavos de final. Primero rivalizarán España y Austria en el SoFi Stadium en Los Ángeles, luego le tocará el turno a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, ante la Crocia de Luka Modric.

Hay que precisar que esos dos compromisos los podrá ver EN VIVO en TV por Gol Caracol y Ditu. Además, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La jornada la cierra Suiza y Argelia en el BC Place, en Vancuver.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, jueves 2 de julio del 2026:

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