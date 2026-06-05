Neymar y una noticia que emociona a la Selección Brasil; Carlo Ancelotti lo confirmó

Neymar podría entrenarse con normalidad la semana próxima si supera un examen médico sobre su lesión muscular, dijo el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, días antes del debut de la 'canarinha' el 13 de junio en el Mundial 2026. El astro brasileño, de 34 años, sufrió en el mes de mayo una dolencia en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la 'Seleção' en la Copa del Mundo en Norteamérica.

"Neymar está haciendo un excelente trabajo individual, hará una resonancia y si todo sale bien entrenará con el grupo la semana próxima", dijo el italiano Ancelotti en una rueda de prensa en Nueva Jersey, donde se concentra el combinado brasileño.

Neymar, jugador de Brasil. AFP.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador se someterá el lunes a una resonancia. El máximo goleador de Brasil con 79 goles, por encima de Pelé, y actual delantero del Santos no juega con el equipo nacional desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.



El último encuentro de preparación que se disputarán los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, será este sábado contra Egipto. de igual manera, el italiano, quien ha sido cinco veces campeón de la Champions League como entrenador, prometió combinar la "genética" del fútbol brasileño con el "trabajo" que lo caracteriza a él como italiano.

Publicidad

"Para mí son todos titulares, tengo 26 jugadores muy buenos y luego tengo la responsabilidad de elegir a los mejores para el primer partido", agregó, sin adelantar más detalles. "Hoy no veo un equipo favorito" para ganar el campeonato, opinó Ancelotti, al frente del pentacampeón mundial desde hace un año.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil. AFP

¿En que grupo de Mundial se encuentra la Selección de Brasil?

Publicidad

La Selección de Brasil hace parte del Grupo C, donde también se hacen participes Escocia, Haití y Marruecos. Siendo este último su primer rival en el torneo donde se enfrentarán el 13 de junio.