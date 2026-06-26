Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid confirmó la salida de un jugador de la entraña 'merengue'; ganó 15 títulos

Real Madrid confirmó la salida de un jugador de la entraña 'merengue'; ganó 15 títulos

Este viernes, en un comunicado en redes sociales, Real Madrid anunció que la no continuidad de uno de sus futbolistas. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
Real Madrid no tendrá presencia con España en el Mundial 2026.
Real Madrid no tendrá presencia con España en el Mundial 2026.
AFP.

El Real Madrid ha anunciado oficialmente la marcha, de mutuo acuerdo, del centrocampista Dani Ceballos, que ha permanecido en la entidad blanca desde el verano del 2017, cuando llegó procedente del Betis.

"El Real Madrid y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia", recuerda en su nota la entidad que preside Florentino Pérez.

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguay, en una rueda de prensa
Gol Caracol

Roces y malestar en la Selección Uruguay, crecen las distancias de jugadores con Marcelo Bielsa

Selección Colombia
Selección Colombia

Portugal y su preocupación por la Selección Colombia; "son muy consistentes con Néstor Lorenzo"

Brasil en su entrenamiento.
Gol Caracol

Malas noticias en Brasil; figura se pierde el partido contra Japón, en el Mundial 2026

El club recuerda que "durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España".

"El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", concluye el comunicado del Real Madrid.

Publicidad

A partir de ahora, el centrocampista, al que le restaba todavía un año de contrato con el Real Madrid, podrá firmar libre con cualquier entidad.

Colombia se enfrenta a Portugal por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026.
Exclusivo
Selección Colombia

"Colombia tiene jugadores de la talla de Portugal; vean que Luis Díaz es de los mejores del mundo"

James Rodríguez y Luis Díaz jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de Colombia en el Mundial 2026, y su carrera atada a Portugal

Roberto Martínez; entrenador de la Selección de Portugal
Selección Colombia

"La Selección Colombia tiene un equipo completo, con calidad, con jugadores como Luis Díaz y James"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad