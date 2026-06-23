Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A Luis Díaz le 'ahogaron' el grito de gol, tras certero remate; arquero de RD del Congo lo evitó

A Luis Díaz le 'ahogaron' el grito de gol, tras certero remate; arquero de RD del Congo lo evitó

El guajiro nuevamente fue figura con potente remate frente al arco, que el golero Lionel Mpasi evitó de gran manera, haciendo uso de sus reflejos. Vea aquí la acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El guajiro nuevamente lo intentó, pero al frente se encontró a un Lionel Mpasi que está invensible, atajando todas las pelotas que le llegan.

El guardameta africano recibió un potente y bien colocado tiro de Luis Díaz frente al arco, pero sus reflejos fueron más, para reaccionar al momento y evitar el primer tanto de la 'tricolor'.

Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
Selección Colombia

La Selección Colombia y una jugada de 'fantasía', que por poco termina en gol; Daniel Muñoz lo falló

A Daniel Muñoz le anularon el primer gol frente a República del Congo.
Selección Colombia

A Daniel Muñoz le anularon el gol en Selección Colombia vs. República del Congo, en el Mundial 2026

Difícil encuentro para la Selección Colombia que todavía no puede abrir el marcador.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad