A Luis Díaz le 'ahogaron' el grito de gol, tras certero remate; arquero de RD del Congo lo evitó

El guajiro nuevamente lo intentó, pero al frente se encontró a un Lionel Mpasi que está invensible, atajando todas las pelotas que le llegan.

El guardameta africano recibió un potente y bien colocado tiro de Luis Díaz frente al arco, pero sus reflejos fueron más, para reaccionar al momento y evitar el primer tanto de la 'tricolor'.

Difícil encuentro para la Selección Colombia que todavía no puede abrir el marcador.