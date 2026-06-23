A Luis Díaz le 'ahogaron' el grito de gol, tras certero remate; arquero de RD del Congo lo evitó

El guajiro nuevamente lo intentó, pero al frente se encontró a un Lionel Mpasi que está invensible, atajando todas las pelotas que le llegan.
El guardameta africano recibió un potente y bien colocado tiro de Luis Díaz frente al arco, pero sus reflejos fueron más, para reaccionar al momento y evitar el primer tanto de la 'tricolor'.
Difícil encuentro para la Selección Colombia que todavía no puede abrir el marcador.
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