Carlos Queiroz, entre el enojo por una pregunta sobre James Rodríguez y loas a la Selección Colombia

Carlos Queiroz, hoy entrenador de Ghana en el Mundial 2026, tuvo un pasado profesional con la Selección Colombia entre 2019 y 2020 y por eso en la previa del duelo entre los dos equipos en la fase de dieciseisavos de final del certamen que organiza la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, el portugués participó en la rueda de prensa con los medios internacionales. Y por supuesto, los interrogantes con respecto a su paso por el seleccionado 'cafetero' no faltaron.

Ahí Queiroz fue respetuoso y dejó palabras cargadas de positivismo para nuestro país. "Disfruté mucho esta etapa y me encantó trabajar en Colombia. Ha sido un honor. Como ustedes recuerdan, cuando comenzamos la clasificación para la Copa del Mundo no estábamos en las mejores condiciones para competir. Fue un período muy difícil y muy particular para todos. Cada día surgían situaciones inesperadas, tanto en los entrenamientos como en la preparación del equipo. Aprovecho esta oportunidad para recordar que tanto yo, como el cuerpo técnico que trabajaba en Colombia, siempre intentamos hacer lo mejor posible en un contexto muy complicado", declaró de entrada el orientador de los africanos.

Sin embargo, en otro momento le cambió el semblante. Todo porque se puso sobre la mesa un supuesto alejamiento con James Rodríguez, figura de Colombia, durante su proceso. "Tú sabes más que yo, seguro. No sé cuáles son las fuentes que manejas ni por qué esa información no ha llegado a mí. Esa es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Me sorprende el comentario que haces, porque da la impresión de que manejas información interna o personal que yo no tengo", expresó con tono de pocos amigos el profesional europeo.

Al instante, Queiroz siguió con sus palabras. "Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores cuando están en la cancha. Si rinden bien, significa que estamos haciendo las cosas correctamente. Eso es lo que espero de todos. No tengo un trato diferente para unos u otros. Todos los jugadores tienen que trabajar por el equipo, jugar bien y entrenar bien. A partir de ahí, se toman las decisiones para cada partido", complementó sobre ese particular.



Además de eso, el DT de Ghana también apuntó alto y dijo que "es un desafío para nosotros mejorar la estadística (de los equipos africanos en este Mundial 2026) y haremos lo posible por hacer que todos en casa se sientan orgullosos".

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