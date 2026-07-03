Vea el resumen de la Selección Colombia 1-0 Ghana; gol, atajadas y mejores jugadas

Un solitario gol de Jhon Arias le bastó a la Selección Colombia para derrotar a Ghana por 1-0 en Kansas City y acceder a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó el amplio dominio de Colombia, que dejó en el banco a su figura James Rodríguez en el descanso.

Este triunfo de Colombia, que viajará a Vancouver para enfrentar el martes a Suiza, cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

La escuadra colombiano no pasó un calvario como el de Argentina para vencer en el cruce anterior a Cabo Verde (3-2), pero tampoco se sacudió la tensión hasta el pitido final.



Colombia encarriló pronto el triunfo ante una decepcionante Ghana, a la que no le sirvió la experiencia en el banco de Carlos Queiroz, exseleccionador de Colombia entre 2019 y 2020.

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Los actuales pupilos de Néstor Lorenzo dispusieron de la pelota y las mejores ocasiones para aumentar la ventaja pese a una noche de poco brillo de James Rodríguez, con rostro serio tras el triunfo, y la falta de fortuna de cara al arco de un incisivo Luis Díaz.

La Selección Colombia celebra su clasificación a octavos de final del Mundial 2026 AFP

"Él vive del gol. Es normal (fallar), pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas", dijo Néstor Lorenzo sobre su estrella en declaraciones a la transmisión oficial televisiva.

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"La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos", afirmó el estratega argentina lamentando sólo la falta de definición de sus jugadores, que llegaron a disparar en 20 ocasiones, ocho de ellas a puerta.

"Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos", señaló.

"Estoy feliz. Es algo por lo que he trabajado mucho tiempo, el gol que nos lleva a octavos de final", celebró por su lado Jhon Arias.

Dávinson Sánchez con la Selección Colombia AFP

Vea el resumen de Selección Colombia 1-0 Ghana en el Mundial 2026