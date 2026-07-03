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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026; con la Selección Colombia como protagonista

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026; con la Selección Colombia como protagonista

Desde este sábado y hasta el próximo martes 3 de julio, se jugarán los compromisos de la siguiente ronda del Mundial 2026. Colombia llega bien, tras vencer a Ghana por 1-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Suiza vs. Colombia - Mundial 2026.
Suiza vs. Colombia - Mundial 2026.
AFP.

Los emparejamientos para la fase de octavos de final del Mundial 2026 quedaron definidos este viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana.

La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará este sábado 3 de julio con los partidos Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia; y terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
Selección Colombia

Vea el remate de Juan Fernando Quintero, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana

Selección Colombia vs. Ghana.
Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? Suiza, el rival en octavos de final

Brasil se las verá con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México.

España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.

Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
AFP

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- Emparejamientos de octavos de final:

04.07: Canadá - Marruecos, en Houston
04.07: Paraguay - Francia, en Filadelfia
05.07: Brasil - Noruega, en Nueva York/Nueva Jersey
05.07: México - Inglaterra, en Ciudad de México
06.07: Portugal - España, en Dallas
06.07: Estados Unidos - Bélgica, en Seattle
07.07: Argentina - Egipto, Atlanta
07.07: Suiza - Colombia, en Vancouver

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