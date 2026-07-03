Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026; con la Selección Colombia como protagonista

Los emparejamientos para la fase de octavos de final del Mundial 2026 quedaron definidos este viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana.

La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará este sábado 3 de julio con los partidos Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia; y terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

Brasil se las verá con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México.

España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.



Dávinson Sánchez con la Selección Colombia AFP

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- Emparejamientos de octavos de final:

04.07: Canadá - Marruecos, en Houston

04.07: Paraguay - Francia, en Filadelfia

05.07: Brasil - Noruega, en Nueva York/Nueva Jersey

05.07: México - Inglaterra, en Ciudad de México

06.07: Portugal - España, en Dallas

06.07: Estados Unidos - Bélgica, en Seattle

07.07: Argentina - Egipto, Atlanta

07.07: Suiza - Colombia, en Vancouver