La Selección Colombia siguió de largo y avanzó a los octavos del Mundial 2026; 1-0 sobre Ghana

La Selección Colombia cumplió con su misión y superó por la mínima diferencia a Ghana, en el estadio de Kansas City, para instalarse en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El único tanto de la noche lo marcó Jhon Arias. Con eso sobró y bastó para continuar avanzando en el evento mundialista.

En la ciudad de Kansas, el seleccionado colombiano salió desde el primer minuto a buscar el arco contrario y también con la intención de tomar el manejo del balón y de las acciones. Y así fue. Aunque los africanos quisieron imponerse en la marca, con su fortaleza y velocidad, no lograron su cometido.

Y los frutos no tardaron en llegar para los dirigidos por Néstor Lorenzo. En un cuarto de hora se presentó la apertura del marcador, para satisfacción de los seguidores nacionales que se dejaron ver masivamente en el escenario deportivo y a la distancia a todo un país. Así, luego de una buena jugada individual de Luis Javier Suárez, quien ingresó por el lesionado Jhon Córdoba, el que apareció en el área para definir de gran forma fue Jhon Arias, uno de los más destacados del juego.

Ese tanto llenó de confianza a Colombia, que comenzó a tocar de un lado a otro, buscando por donde penetrar el planteamiento defensivo de Ghana. Una nueva oportunidad se dio antes de finalizar la parte inicial, gracias a un cabezazo de Johan Mojica, a quien el arquero Ati Zigi le negó el festejo.



Para el segundo tiempo, el profesor Lorenzo movió su banquillo y ordenó la entrada de Richard Ríos en sustitución de James Rodríguez, quien no pudo pesar en la zona media, ni realizar sus acostumbrados cambios de frente o asistencias para sus compañeros.

Publicidad

Ahí el que dijo presente para empujar a los de uniforme amarillo fue Gustavo Puerta, que mostró claridad con el balón en los pies y mucho criterio e inteligencia. Las opciones volvieron a llegar, con Luis Díaz anotando, pero en fuera lugar. En otra posibilidad, 'Luchito' no logró definir de acertada forma.

Hay que indicar que la entrada de Juan Fernando Quintero, por Arias, le permitió a Colombia contar con manejo y con un hombre que también intentó profundizar gracias a su talento para filtrar, incluso quiso sorprender a los africanos de media distancia. El antioqueño dirigió el toque toque, para calmar cualquier reacción de los orientados por Carlos Queiroz.

Publicidad

Al final, los nuestro lograron su cometido, sacaron del camino a un rival como Ghana que no inquietó mucho y se clasificó a los octavos de final del certamen que organiza la FIFA.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia sigue en carrera en el Mundial 2026 y así tras superar a los ganeses, el próximo martes 7 de julio se enfrentará con Suiza, en la ciudad de Vancouver, en los octavos de final del torneo que organiza la FIFA.

Selección Colombia vs. Ghana. JUAN MABROMATA/AFP