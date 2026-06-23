Así quedó la tabla de posiciones del grupo K, en el Mundial 2026, tras Colombia 1-0 RD Congo

Este martes 23 de junio, la Selección Colombia tuvo su segunda salida en el grupo K, por el Mundial 2026; enfrentando a República Democrática de Congo, cuadro al que vencieron por la mínima diferencia con un gol de Daniel Muñoz, a los 76 minutos de partido.

La victoria en Guadalajara, gracias a un gol de Daniel Muñoz en el minuto 76, los colocó líderes del Grupo K con seis puntos, dos más que Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, a falta de un partido para el final de la primera ronda.

Portugal, que empató 1-1 con la República Democrática del Congo en su primer partido, goleó previamente a Uzbekistán por 5-0 en Houston, con doblete de Ronaldo.

Los aficionados colombianos tiñeron de amarillo el estadio mexicano, superando ampliamente en número a los seguidores de la selección africana.



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Los sudamericanos, que vencieron a Uzbekistán por 3-1 en su debut en el torneo, dominaron los primeros compases del partido, bombardeando la portería de Lionel Mpasí.

Muñoz desperdició una clara oportunidad y poco después le anularon un gol por fuera de juego, mientras que James Rodríguez lanzó un potente disparo que el portero atajó brillantemente, en un partido en el que Colombia siguió presionando.

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Mpasi realizó varias paradas providenciales ante Johan Mojica y Luis Díaz, mientras los colombianos, con un juego rápido e ingenioso, continuaban dominando.

Sin embargo, su intensidad disminuyó tras la primera pausa para hidratación, lo que permitió a la República Democrática del Congo acercarse en el marcador y generar ocasiones de peligro.

Mpasi realizó otra parada espectacular con la pierna ante Díaz en el minuto 50 para mantener el marcador a cero.

La República Democrática del Congo amenazó brevemente, pero el defensa del Crystal Palace, Muñoz, se redimió de su fallo en la primera mitad cuando su disparo fue desviado y superó a un Mpasi descolocado.

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El equipo africano no se rindió y, cuando el reloj marcaba más de 90 minutos, el portero colombiano Camilo Vargas se vio obligado a estirarse a su izquierda para desviar un potente disparo de Nathanael Mbuku.

Colombia, que no logró clasificarse para el Mundial de Qatar 2022, se enfrentará a Portugal en Miami el sábado, mientras que la República Democrática del Congo se medirá a Uzbekistán en Atlanta.

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Los africanos aún tienen una remota posibilidad de alcanzar los dieciseisavos de final en su primera participación en la Copa del Mundo desde 1974, cuando el país era conocido como Zaire.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo K, por el Mundial 2026: