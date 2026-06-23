La Selección Colombia recibió su premio, le ganó 1-0 a RD Congo y pasó a dieciseisavos del Mundial

Aplausos para la Selección Colombia. Este martes superó por la mínima diferencia a RD Congo, acumuló 6 puntos y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Un gol de Daniel Muñoz bastó y sobró y ahora el próximo sábado definirá su posición en el grupo K cuando enfrente a Portugal, en Miami, en el cierre de la primera fase del certamen orbital. Por ahora somos líderes e invictos.

En territorio mexicano, desde los primeros minutos, el que tomó el control del balón y de las acciones fue el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y de esa manera, comenzaron a llegar una tras otra las posibilidades de anotar, mientras que en las tribunas los seguidores se levantaron de sus sillas ante las jugadas de riesgo.

Y es que solamente unos minutos después del pitazo inicial, Daniel Muñoz se convirtió en protagonista de primer nivel, puesto que se quedó con ganas de celebrar ante la reacción oportuna del arquero Lionel Mpasi. El propio lateral derecho convirtió en su siguiente aparición en predios rivales, aunque el árbitro Maurizio Mariani anuló el tanto, desatando las protestas desde el banquillo nacional.

Colombia no paró de atacar y encontró diferentes alternativas. A las proyecciones y diagonales por el sector derecho de Muñoz; se sumaron sendos remates de media distancia de James Rodríguez, Johan Mojica y Gustavo Puerta, quienes de nuevo hicieron emocionar a los hinchas ataviados con la camiseta amarilla y que asistieron de forma masiva al estadio Akron.



Como es costumbre, uno que no podía faltar en esos intentos ofensivos de los nuestros fue Luis Díaz, quien también quiso enganchar y rematar, pero se encontró con una marca cercana de los africanos.

Selección Colombia vs. RD Congo - Mundial 2026. AFP.

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Hay que destacar que el guardameta Mpasi tuvo unas intervenciones espectaculares y se mostró seguro cuando lo exigieron, en especial en la primera parte del compromiso.

Para el complemento y en la búsqueda de variantes de mitad de cancha para adelante, el DT de Colombia ordenó las entradas de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, al minuto 57, por Luis Javier Suárez y James Rodríguez.

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Así, 'Juanfer' comenzó a pedir la pelota y a tratar de filtrar el balón entre líneas. El seleccionado de nuestro país nunca renunció a ir al frente y en el 76' llegó el tan ansiado gol, por intermedio de Daniel Muñoz, quien venció la resistencia del guardameta de los africanos. De inmediato, se vivió y se sintió la locura colectiva en las gradas.

En los minutos finales, a Luis Díaz le anularon dos tantos más; pero ya todo estaba consumado. La Selección Colombia llegó a seis puntos y ahora definirá si termina en el grupo K en la primera posición o de segunda en la tabla. Por lo pronto, hay que respirar tranquilos y festejar, se cumplió con el primer objetivo, el de pasar a dieciseisavos del Mundial 2026.