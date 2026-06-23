Vea el gol de Daniel Muñoz, en la Selección Colombia vs. RD del Congo, por el Mundial 2026

Tanto va el cántaro a la fuente de agua, hasta que se rompe; y por fin la Selección Colombia logró encontrar la tan anhelada anotación.

Esto, por medio de Daniel Muñoz, quien, tras un pase filtrado recibió solo, con tiempo y espacio, para sacar un potente remate frente al guardameta africano.

Y, tras un desvío en el camino, en uno de los defensas de República del Congo; la pelota se terminó metiendo en el arco rival.

Vea el gol de Daniel Muñoz, frente a República del Congo:

