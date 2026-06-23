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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Daniel Muñoz, en la Selección Colombia vs. RD del Congo, por el Mundial 2026

Vea el gol de Daniel Muñoz, en la Selección Colombia vs. RD del Congo, por el Mundial 2026

El lateral paisa aprovechó una pelota al espacio que le quedó sin marca, para sacar un potente remate al arco, sentenciando el 1-0 parcial a favor de la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Daniel Muñoz festejando anotación contra República del Congo, en el Mundial 2026.
Daniel Muñoz festejando anotación contra República del Congo, en el Mundial 2026.
Foto: Getty Images.

Tanto va el cántaro a la fuente de agua, hasta que se rompe; y por fin la Selección Colombia logró encontrar la tan anhelada anotación.

Esto, por medio de Daniel Muñoz, quien, tras un pase filtrado recibió solo, con tiempo y espacio, para sacar un potente remate frente al guardameta africano.

Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia, en el Mundial 2026.
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Y, tras un desvío en el camino, en uno de los defensas de República del Congo; la pelota se terminó metiendo en el arco rival.

Vea el gol de Daniel Muñoz, frente a República del Congo:

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