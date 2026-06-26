Luis Díaz, la principal amenaza para Portugal; "no deben dejarle pensar o te hace cosas fantásticas"

Cada vez falta menos para el esperado partido entre Colombia y Portugal, uno de los duelos que más expectativa ha despertado en este Mundial 2026. La ilusión de los hinchas está por todo lo alto y la 'tricolor' se alista para afrontar una de sus pruebas más exigentes en la fase de grupos.

En la previa del partido, en Gol Caracol charlamos con Marc Núñez, periodista de 'El Chiringuito' y conocedor del fútbol portugués, quien dio sus sensaciones sobre este compromiso.

El comunicador de entrada se refirió a que debe estar atento Portugal para el partido de este sábado: "sobretodo a Luis Diaz. (João) Cancelo es un gran jugador, pero sobretodo ofensivo. En ese duelo Luis Diaz puede hacer daño a Portugal, no deben dejarle pensar o te hace cosas fantásticas".

Marc advirtió sobre la presencia de Cristiano Ronaldo: "sobretodo intentando evitar que le lleguen balones cómodos al área. Intentando incomodar a los pasadores y extremos para que no puedan centrarle balones cómodos".



La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo AFP

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"En España se seguirá el partido con atención. Ambos pueden ser rivales de España en octavos de final y te diría que no hay un favorito. Portugal es una de las candidatas a ganar el Mundial, pero aquí hay un gran respeto por las armas que tiene Colombia. En un duelo directo tienen armas para desequilibrar y ganar", reveló sobre como 'palpitan' este partido en España y en Europa.

"Luis Diaz. Es la gran estrella de Colombia y, como decía, tiene un duelo con Cancelo en el que puede hacer mucho daño a Portugal".

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Por último, el español habló de hasta donde ve a la Selección en este Mundial: "James (Rodríguez) es un genio. Y como cualquier genio, en cualquier momento puede desequilibrar un partido. Me lo imagino lanzando en transición a Colombia cuando Portugal apriete y consiguendo retener el balón para Colombia para hacerles daño. Y más con la experiencia que tiene ya en grandes citas. Será una gran arma para Colombia en el partido", culminó diciendo el periodista de 'El Chiringuito'.

¿A qué hora es el partido Colombia vs. Portugal?

El partido que podrá verlo en Gol Caracol, Gol Caracol.com y DITU podrá disfrutarlo este sábado 27 de junio desde las 5:00 p.m. para la previa, y el balón rodará a las 6:00 p.m. en el estadio de Miami en Estados Unidos.