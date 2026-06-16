Figura confirmó su retiro después del Mundial 2026; "no le veo más sentido al fútbol"

El guardameta Guillermo Ochoa, que vive a sus 40 años su sexta Copa del Mundo, con la Selección de México, en está oportunidad el Mundial 2026. Abrió el lunes la puerta a su retiro del fútbol en una entrevista con la FIFA: "Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol".

Ochoa comparte junto al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo el récord de seis presencias en la fase final del Mundial, pese a que el guardametas fue suplente en el partido inaugural del Mundial 2026, el cual se llevó a cabo en el estadio Azteca de la Ciudad de México, en el cual el seleccionado mexicano se impuso 2-0 ante la Selección de Sudáfrica.

Entre tanto, en sus más recientes declaraciones para 'Letters that unite' (Letras que unen), de la FIFA, Ochoa comienza leyendo emocionado una carta escrita por su hija Lucciana, en la que le alienta para llegar lejos en el Mundial. Pero al terminarla, y ya entre lágrimas, Ochoa se sinceró sobre cómo vislumbra su vida y su carrera más allá del Tricolor.

"La selección de México siempre ha sido en mi carrera, en mi vida, mi brújula, mi dirección, no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería de mi carrera sin la selección, ahora que termine la selección no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido a seguir jugando", declaró el antiguo arquero del Club América o del Málaga, entre otros.



"He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", concluyó el arquero de Guadalajara.

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Guillermo Ochoa; arquero de la Selección de México AFP

¿Cundo es el próximo partido de la Selección de México?

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Luego de su primer encuentro y de su primera victoria ante la Selección de Sudáfrica. La selección mexica deberá de enfrentarse ante la Selección de Corea del Sur, el próximo jueves 11 de junio correspondiente al segundo encuentro en la fiesta del mundo del grupo A. El seleccionado coreano también llega victorioso luego de imponerse 2-1 ante el seleccionado de Chequia.