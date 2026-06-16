Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura confirmó su retiro después del Mundial 2026; "no le veo más sentido al fútbol"

Figura confirmó su retiro después del Mundial 2026; "no le veo más sentido al fútbol"

Durante el Mundial 2026, diversos futbolistas se encuentran disputando su último mundial. En está oportunidad un importante guardameta se retiraría tan pronto acabe la cita orbital.

Por: AFP
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

El guardameta Guillermo Ochoa, que vive a sus 40 años su sexta Copa del Mundo, con la Selección de México, en está oportunidad el Mundial 2026. Abrió el lunes la puerta a su retiro del fútbol en una entrevista con la FIFA: "Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol".

Ochoa comparte junto al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo el récord de seis presencias en la fase final del Mundial, pese a que el guardametas fue suplente en el partido inaugural del Mundial 2026, el cual se llevó a cabo en el estadio Azteca de la Ciudad de México, en el cual el seleccionado mexicano se impuso 2-0 ante la Selección de Sudáfrica.

Selección de Túnez
Gol Caracol

Túnez tiene nuevo DT para el Mundial 2026; ya hizo historia y sorprendió en Catar 2022

Real Madrid terminó la Liga de España con victoria sobre Athletic Bilbao.
Gol Caracol

Real Madrid no solo anunció el fichaje de Marc Cucurella; renovó a una figura

Entre tanto, en sus más recientes declaraciones para 'Letters that unite' (Letras que unen), de la FIFA, Ochoa comienza leyendo emocionado una carta escrita por su hija Lucciana, en la que le alienta para llegar lejos en el Mundial. Pero al terminarla, y ya entre lágrimas, Ochoa se sinceró sobre cómo vislumbra su vida y su carrera más allá del Tricolor.

"La selección de México siempre ha sido en mi carrera, en mi vida, mi brújula, mi dirección, no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería de mi carrera sin la selección, ahora que termine la selección no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido a seguir jugando", declaró el antiguo arquero del Club América o del Málaga, entre otros.

"He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", concluyó el arquero de Guadalajara.

Publicidad

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa; arquero de la Selección de México
AFP

¿Cundo es el próximo partido de la Selección de México?

Publicidad

Luego de su primer encuentro y de su primera victoria ante la Selección de Sudáfrica. La selección mexica deberá de enfrentarse ante la Selección de Corea del Sur, el próximo jueves 11 de junio correspondiente al segundo encuentro en la fiesta del mundo del grupo A. El seleccionado coreano también llega victorioso luego de imponerse 2-1 ante el seleccionado de Chequia.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
Gol Caracol

Marcelo Bielsa se enojó con periodista por una foto que generó debate en el Mundial; "no soy modelo"

Selección de Túnez
Gol Caracol

Túnez tiene nuevo DT para el Mundial 2026; ya hizo historia y sorprendió en Catar 2022

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección México

Publicidad

Publicidad

Publicidad