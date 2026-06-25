Equipo del fútbol colombiano no olvida a Daniel Muñoz, en medio de su gran Mundial 2026

Daniel Muñoz es una de las figuras que ha tenido la Selección Colombia en lo que va del Mundial 2026. El lateral derecho no sólo ha brindado seguridad por su banda, sino que ha revalidado ese impacto en la ofensiva, contribuyendo con dos goles, uno de ellos le dio los tres puntos en el duro duelo frente a República Democráctica del Congo, el pasado martes en el estadio Akron, en Guadalajara.

Además, el jugador al servicio del Crystal Palace de la Premier League, fue el artífice de la primera diana de la 'tricolor' en esta edición de la cita orbital en tierras norteamericanas (triunfo 3-1 sobre Uzbekistán), por lo que con su actuación en el campo de juego, se ha llevado las miradas de todos, y en nuestro país, hay un equipo que no lo olvida en medio de su gran momento en este magno evento deportivo.

Daniel Muñoz en partido con Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Publicidad

Fue así como Atlético Nacional, club en el que Muñoz estuvo entre 2019 y 2020, le dedicó un emotivo video en sus diferentes plataformas digitales. El 'verdolaga' destacó su resiliencia, misma que la hicieron cumplir sus sueños; el de ser futbolista profesional y vestir los colores de la Selección Colombia.

"Daniel Muñoz es sinónimo de resiliencia. Pasó por momentos complicados, luchó por una oportunidad y hasta fue hincha en la tribuna Atlético Nacional antes de convertirse en futbolista profesional. Debutó a los 21 años y poco tiempo después cumplió el sueño de vestir la camiseta del equipo de sus amores", se escuchó en el video por parte de Nacional y que acumula miles de reproducciones.

Publicidad

En otro de los apartados del video, que recopila imágenes con los 'verdolagas' y la 'tricolor', relataron que "cada gol de Daniel Muñoz cuenta una historia de esfuerzo, sacrificio y revancha. La historia de alguien que sabe levantarse porque a veces el fútbol sí da revanchas".

En Nacional está más que orgullosos del excelente momento de Muñoz y confían en que siga teniendo una excelente Copa del Mundo con el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

"En el Mundial de 2026, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Colombia, marcando goles decisivos y ayudando a clasificar al equipo a la siguiente ronda. Su historia representa esfuerzo, sacrificio, perseverancia y revancha, demostrando que es posible levantarse después de los momentos más difíciles", añadieron.

Daniel Muñoz, figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP.

¿Cuándo vuelve a jugar Daniel Muñoz con la Selección Colombia?

Publicidad

Será este sábado 27 de junio cuando la 'tricolor' enfrente a Portugal por el primer lugar del grupo K.

