Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Dayro Moreno lo merece; yo llevo acá desde los 20 años y tengo casi 40, la edad no importa"
Exclusivo

"Dayro Moreno lo merece; yo llevo acá desde los 20 años y tengo casi 40, la edad no importa"

Siguen las reacciones sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas.

Dayro Moreno, en un entrenamiento de la Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas
Dayro Moreno, en un entrenamiento de la Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas
Federación Colombiana de Fútbol
Por: Sebastián Gómez
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:00 p. m.