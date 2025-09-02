"Dayro Moreno lo merece; yo llevo acá desde los 20 años y tengo casi 40, la edad no importa"

Dayro Moreno vive uno de los mejores momentos de su carrera. Con 39 años, no solo se convirtió en el máximo goleador del fútbol colombiano, sino también en el futbolista nacional con más tantos en la historia, gracias a su buen rendimiento en Once Caldas. Por eso, se pedía a gritos que fuera convocado a la Selección Colombia.

Dicha petición fue escuchada y Néstor Lorenzo lo hizo realidad. El pasado viernes 29 de agosto, el delantero fue incluido en la lista de jugadores para los partidos con Bolivia y Venezuela, por las fechas 17 y 18 de Eliminatorias Sudamericanas. Al ver esto, las reacciones no se hicieron esperar y desde el equipo del altiplano hablaron.

Carlos Lampe, quien tiene más de 50 compromisos en la escuadra 'verde' y es considerado como un referente, atendió a Gol Caracol, en una charla exclusiva. Desde la concentración del seleccionado boliviano, el arquero se refirió sobre Dayro Moreno, a quien conoce, ya que lo enfrentó, cuando el atacante jugó en Oriente Petrolero.

Ahora, su concepto se enfocó más en el tema de la edad, teniendo en cuenta que el colombiano tiene 39 años, mientras que él tiene 38. Y es que algunos aficionados afirmaban que el tolimense ya no estaba en edad para defender la camiseta de la 'tricolor'. Sin embargo, el guardameta de Bolivia tiene un argumento frente a ello.

"Yo llevo en la selección desde que tengo 20 años y siempre he pensado que tienen que ir los que estén mejor y viviendo un buen momento, tengan 17, 20, 30 o casi 40, como el caso de Dayro Moreno, que lo merece, o el mío. Además, eso significa tener un jugador de experiencia, lo cual pesa en estas situaciones para manejar la presión", afirmó.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, fue convocado a la Selección Colombia para las Eliminatorias Federación Colombiana de Fútbol

Pero no fue lo único y continuó con sus razones. "La juventud es importante y mezclarlo con experiencia viene bien. Esos futbolistas de edad, le sientan bien a un equipo porque se echan todo al hombro. Además, son los que aconsejan y guían, ayudando a que los más chicos crezcan. En el caso de Bolivia, tenemos esa mezcla", añadió.

"La selección es el lugar donde más presión hay, porque siempre hay que ganar, en poco tiempo de trabajo, así que tratamos de que los pequeños estén cómodos. En mi caso y otros puntuales, les transmitimos respaldo y un apoyo para que se sientan tranquilos, como seguro hará Dayro Moreno y otros en Colombia", puntualizó.

Por último, analizó lo que puede ser el duelo frente al combinado 'cafetero', en Barranquilla. "Va a ser un partido clave, donde los primeros minutos serán difíciles por la presión y la gente que estará ansiosa. Ahora, nosotros haremos nuestro juego, planteando un partido que se asemeje al que realizamos contra Chile", sentenció.