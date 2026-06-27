Definido el rival de la Selección Colombia para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia regresó a la Copa del Mundo con toda. Después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022, llegó al Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, con el fin de hacer historia y, poco a poco, está avanzando. Prueba de ello es que sus victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, le permitieron hacerse con un cupo a los dieciseisavos de final de manera anticipada.

Sin embargo, las miradas estaban puestas en el duelo de este sábado 27 de junio, contra Portugal, en el estadio de Miami. Allí, ambos equipos se disputaron el liderato de la zona y el segundo lugar. Y es que dependiendo del resultado y ubicación en el grupo K, así mismo se enfrentarían a determinado combinado en la siguiente ronda de la cita orbital y quedarían sembrados en una u otra parte del cuadro camino a la final.

Fue un compromiso intenso, con muchas emociones y un alto nivel desde lo futbolístico en el terreno de juego, donde la Selección Colombia y el conjunto de Cristiano Ronaldo y compañía empataron 0-0. Razón por la que los dirigidos por Néstor Lorenzo culminaron primeros, con siete puntos y una diferencia de gol de +3, lo que llevó a que se tenga que enfrentar con Ghana en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con la programación de la FIFA, el partido entre la Selección Colombia y Ghana está programado para el viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Kansas City, en Estados Unidos. Por otro lado, Portugal, al terminar de segundo, tendrá que verse las caras con Croacia, el jueves 2 de julio, a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país), en el estadio de Toronto, en Canadá.



Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en Colombia vs Portugal AFP

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Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 7 pts. (+3)

2. Portugal - 5 pts. (+5)

3. RD Congo - 4 pts. (+1)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-9)

Resultados de los partidos del grupo K del Mundial 2026

Fecha 1



Colombia 3-1 Uzbekistán

Portugal 1-1 RD Congo

Fecha 2



Colombia 1-0 RD Congo

Portugal 5-0 Uzbekistán

Fecha 3



Colombia 0-0 Portugal

RD Congo 3-1 Uzbekistán