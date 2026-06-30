Juan Fernando Quintero se robó los aplausos con un hecho emotivo antes del partido frente a Ghana

Luego de que la Selección Colombia lograra el liderato del grupo tras igualar a ceros frente a Portugal en el último partido de la fase de grupos, los jugadores continúan su preparación en su sede de concentración, donde diariamente permanecen muchos hinchas a las afueras de esta.

La 'tricolor' que continua en la ciudad de Miami, se espera que en los próximos días vuele a la ciudad de Kansas para su duelo frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En las últimas horas, se rivalizó un video donde Juan Fernando Quintero abordó a unos aficionados a las afueras del entreno, y allí le cumplió el sueño a un pequeño aficionado, pero además, lo sorprendió con un regalo mucho más grande.



En las imágenes se observa al niño entregándole su camiseta a 'Juanfer' con total confianza pero tímido al verlo en persona. El mediocampista le respondió: "déjemela yo se la cuido", y le explicó que la llevaría al camerino para que todo el plantel de la Selección Colombia la firmara. El pequeño aceptó de inmediato y aguardó con ilusión el regreso del jugador. El emotivo gesto fue ampliamente elogiado por aficionados que se encontraban allí, y que destacaron la cercanía de Quintero con los hinchas del combinado nacional.

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El video fue compartido en redes sociales y rápidamente contó con miles de visualizaciones y comentarios positivos que resaltaban el cariño del '20' de la 'tricolor', porque además de este pequeño, el futbolista se tomó el tiempo para firmarle las camisetas a otros niños más y tomarse fotografías.

El talento de Juan Fernando Quintero volvió a dar de qué hablar, pero esta vez fuera de las canchas. El volante creativo de la Selección Colombia se ganó los aplausos de miles de aficionados tras cumplirle el sueño a un niño que le pidió un favor muy especial.

El pequeño le… pic.twitter.com/1o1tiyoiei — PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad_) June 30, 2026

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Mientras tanto, la Selección Colombia continúa su preparación para el partido frente a Ghana, equipo africano que clasificó como tercero de su grupo, pese a perder en el último partido frente a Croacia 2-1. El seleccionado africano es dirigido por un viejo conocido en nuestro país, se trata del técnico portugués Carlos Queiroz quien dirigió a los 'cafeteros' entre el 2019 y 2020.

Ahora, la 'tricolor' se reencontrará con él en un bando diferente, con la aspiración de seguir su camino en el Mundial 2026 con el técnico Néstor Lorenzo. Este importante compromiso será el día viernes 3 de julio en la ciudad de Kansas, y el balón rodará a las 8:30 de la noche (hora de nuestro país), con transmisión de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com