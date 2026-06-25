En Argentina trazan posible camino a la final del Mundial 2026; ¿en que ronda se vería con Colombia?

A falta de que se baje el telón de la última jornada en la fase de grupos, por el Mundial 2026, en Argentina ya hablan de lo que podrían ser sus posibles cruces en las finales del certamen ‘estelar’.

Y con probabilidades en mano, en el medio local ‘La Nación’, analizaron el que podría ser el camino de la ‘albiceleste’ en este torneo, al que ya está clasificada desde la fase de grupos.

Siempre y cuando Argentina logre mantener el liderato en el grupo J; a hoy, jueves 25 de junio de 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un 50,2 % de probabilidad para enfrentar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. No obstante, en el listado también está Arabia Saudita, con 21,7%, España con 9,1% y Uruguay con 6,7%.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra uno de sus goles en el Mundial 2026 AFP

En caso de avanzar contra estos rivales a la siguiente fase del torneo, Argentina ya tendría estudiado con porcentajes los que podrían ser sus futuros rivales. A falta de que se disputen varios compromisos para culminar la fase de grupos, el equipo ‘albiceleste’ tiene una probabilidad de 31,6% para enfrentar a Bélgica; un 15,3% a Australia; 8,5% a Irán; 7,7% a Paraguay; 5,8% a Egipto y 0,5 a Nueva Zelanda, en octavos de final.



Donde Argentina nuevamente gane en esta fase, los de Scaloni podrían verse las caras con la Selección Colombia en cuartos de final, siempre y cuando la ‘tricolor’ sea líder del grupo K y avance correspondientemente fase a fase, hasta estar dentro de los mejores ocho equipos del torneo. Esto es para quedar en el mismo camino de Lionel Messi y ‘compañía’, por tema de fixture.

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La Selección Colombia es el equipo de mayor probabilidad para enfrentar a Argentina en ‘cuartos’, con un 15,9%, mientras que Suiza aparece con un 10,7%; Portugal con un 10,5%; Argelia con un 2%; Senegal con un 1,7%; Austria con un 1,2%; Ecuador con un 1%; Suecia con un 0,9%; Japón con un 0,8% y Croacia con 0,7%.

Jhon Jáner Lucumí, defensa de Selección Colombia, contra Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Aunque es real la probabilidad de que ambas selecciones se vean en cuartos de final, hay que esperar hasta el final de la fase de grupos para determinar cómo queda el fixture y, en caso de que todo se dé; que ambos equipos puedan llegar hasta dicha fase.