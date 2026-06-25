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Gol Caracol  / Arda Guler anotó el primer gol de Turquía en el Mundial 2026; fue contra Estados Unidos

Arda Guler anotó el primer gol de Turquía en el Mundial 2026; fue contra Estados Unidos

Vea la anotación del conjunto turco, obra de su máxima figura, Arda Guler, quien no perdonó adentro del área y definió con mucha clase y calidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Arda Guler, mediocampista de la Selección Turquía, marcó contra Estados Unidos en el Mundial 2026
Arda Guler, mediocampista de la Selección Turquía, marcó contra Estados Unidos en el Mundial 2026
AFP

Turquía no quería irse en blanco del Mundial 2026. Después de haber perdido 2-0 con Australia y 1-0 frente a Paraguay, el conjunto europeo logró inflar las redes por intermedio de Arda Guler.

Alemania vs Ecuador en el Mundial
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Ecuador hizo el milagro, venció 2-1 a Alemania y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026

Todo ocurrió este jueves 25 de junio, en el estadio Los Ángeles, donde enfrentó a Estados Unidos. Al minuto 10, el mediocampista recibió en el borde del área, controló, se perfiló, remató y anotó.

Arda Guler celebra su gol con Turquía frente a Estados Unidos en el Mundial 2026
Arda Guler celebra su gol con Turquía frente a Estados Unidos en el Mundial 2026
AFP

Vea el gol de Arda Guler en Turquía vs Estados Unidos en el Mundial 2026

Paraguay y Australia se enfrentan en el grupo D del Mundial 2026.
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