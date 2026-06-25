Arda Guler anotó el primer gol de Turquía en el Mundial 2026; fue contra Estados Unidos

Turquía no quería irse en blanco del Mundial 2026. Después de haber perdido 2-0 con Australia y 1-0 frente a Paraguay, el conjunto europeo logró inflar las redes por intermedio de Arda Guler.

Todo ocurrió este jueves 25 de junio, en el estadio Los Ángeles, donde enfrentó a Estados Unidos. Al minuto 10, el mediocampista recibió en el borde del área, controló, se perfiló, remató y anotó.

Arda Guler celebra su gol con Turquía frente a Estados Unidos en el Mundial 2026 AFP

Vea el gol de Arda Guler en Turquía vs Estados Unidos en el Mundial 2026

ARDA GULER LE ROMPIÓ EL ARCO A ESTADOS UNIDOS



El delantero de Turquía quedó frente a frente ante Matt Turner y anotó el 1-1 del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eR1yHU2z0s — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026