La Selección Colombia ya prepara el partido contra Portugal; este es el plan de Néstor Lorenzo

La selección de Colombia realizó este miércoles su último entrenamiento abierto a medios de comunicación en la ciudad mexicana de Guadalajara sin los jugadores que tuvieron minutos en el partido contra la República Democrática del Congo.

Los once titulares, además de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes entraron de cambio, tuvieron descanso en el hotel de concentración tras la victoria por marcador de 1-0 que les dio la clasificación a la siguiente ronda.

El resto del equipo realizó una práctica de recuperación durante la tarde en su campamento base, bajo la mirada atenta del seleccionador Néstor Lorenzo.

Los jugadores trabajaron ejercicios de coordinación y de precisión de pases en tres grupos, acompañados de jóvenes jugadores que hicieron de "sparrings" pertenecientes al club local Atlas, anfitrión del conjunto cafetalero.



Los porteros David Ospina y Álvaro Montero cumplieron ejercicios por separado y trabajaron tiros de reacción a distancias cortas.

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El seleccionado sudamericano se entrenará a puerta cerrada la mañana del jueves y viajará a las 16:00 horas a la ciudad de Miami, Florida, donde se enfrentará a Portugal en la última jornada de la fase de grupos, el próximo sábado.

Daniel Muñoz celebra su gol contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026 Colprensa

La Federación Colombiana de Fútbol ha pedido a la FIFA permanecer en Miami tras el partido del jueves para iniciar la preparación del encuentro de dieciseisavos de final en el que tendrán que viajar a las sedes de Atlanta o Toronto.

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Colombia es líder del grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con 4 puntos; República Democrática del Congo suma un punto y Uzbekistán cierra sin puntos.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó este martes el crecimiento de su equipo, que se reflejó en la victoria sobre la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de Fútbol.

"Nos vino bien jugar con un equipo que tiene un esquema defensivo sólido, que cierra los espacios, porque tuvimos que buscar distintos canales de llegada; eso ha mejorado nuestro juego", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Colombia derrotó este martes al Congo por 1-0 y aseguró su pase a dieciseisavos de final con un gol del defensa Daniel Muñoz, resultado que subió al equipo al primer puesto del grupo K.

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Lorenzo reconoció que el partido del próximo 27 de junio contra Portugal, por el liderato definitivo del grupo, será de la máxima dificultad y sus jugadores deberán mejorar el rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

"Es un equipo más parecido a nosotros en el sentido que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón; va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol", aseguró.

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Al referirse a Cristiano Ronaldo, el líder del ataque de los portugueses, recordó que se trata de uno de los mejores definidores del mundo y que, por ello, no podrán dejarlo solo en situaciones de gol.

Sin embargo, el estratega alertó sobre el juego en conjunto de los portugueses, más allá de su gran figura, que hoy se convirtió en el primer jugador con seis goles en seis Copas Mundiales diferentes.