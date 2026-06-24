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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “Johan Mojica ha trabajado para estar en el Mundial 2026, es su oportunidad, lo merece”
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“Johan Mojica ha trabajado para estar en el Mundial 2026, es su oportunidad, lo merece”

En Gol Caracol hablamos con dos personas cercanas al futbolista de la Selección Colombia, Johan Mojica, quienes confían en su calidad en esta Copa del Mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Johan Mojica Selección Colombia
Johan Mojica, futbolista de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto:
AFP

Johan Mojica se ha consolidado como el lateral izquierdo titular y de confianza del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, algo que ha revalidado en este Mundial 2026, en el que ha sido inicialista en el 3-1 sobre Uzbekistán y en el 1-0 contra República Democrática del Congo.

Selección Colombia entrenando
Selección Colombia

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Y en medio de su buen presente, su familia es un apoyo constante para el jugador vallecaucano, quien cuenta con ese respaldo en los estadios de la Copa del Mundo de Norteamérica, y ahí fue cuando Gol Caracol pudo hablar con dos personas cercanas al lateral.

Edith Palacio, madre de Johan Mojica, confesó que "es una experiencia inolvidable, no cualquiera está en un segundo mundial esta entusiasmado, concentrado y con toda la energía", cuando le preguntamos sobre cómo ha visto a su hijo en estos días de certamen orbital.

Seguido a eso, la mamá del lateral izquierdo de la Selección Colombia contó sobre los mensajes que le da antes de cada partido, especialmente estos de tanta relevancia en el Mundial 2026. "Siempre se lo presento a mi Dios primero, le aconsejo que esté pendiente, atento y listo para que cuando le toque actuar sea preciso".

Johan Mojica
Johan Mojica; jugador de la Selección Colombia
AFP

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Y para terminar, Edith detalló que Mojica es "súper juicioso siempre" y hasta se animó a dejarle un mensaje para cada encuentro en esta Copa del Mundo con la 'tricolor'. "Hijo, siempre has trabajado para esto, te mereces lo mejor, es tu oportunidad vamos a darlo todo", cerró Palacio en la corta charla con este portal, a las afueras del estadio Guadalajara.

Otra persona que conoce bien a Johan es su representante, Lorenzo Falbo, quien llegó al escenario deportivo en Zapopan, Jalisco, con toda la indumentaria de la Selección Colombia y con el número 17 en su espalda.

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"Hoy bien colombiano para este segundo Mundial de Johan, muy contento. Es un orgullo tener a un jugador que llega a dos mundiales, increíble, y con la calidad de persona que es él, mucho más", aseguró el agente de Mojica.

Johan Mojica con la Selección Colombia
Johan Mojica con la Selección Colombia
Colprensa

De la misma manera, Lorenzo Falbo puntualizó en que ha visto al vallecaucano "muy tranquilo, lleva tantos años de profesional, que está con ganas de hacerlo bien y llegar lo más lejos posible en este Mundial 2026", y no dudó en darle respaldo también al equipo 'tricolor', mencionando que "todo el mundo es consciente de la calidad de la Selección Colombia, no se puede esconder, se puede llegar lejos y lo sabemos".

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