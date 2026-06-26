Figura de Países Bajos y sus halagos a Luis Díaz; "es increíble, un jugador impresionante"

El Mundial 2026 cuenta con diversas figuras, y una de ellas se encuentra en la Selección Países Bajos, escuadra que terminó en el primer lugar del grupo F tras su victoria 1-3 sobre Túnez, el jueves anterior. Y ese 'crack' en la 'naranja mecánica' es Virgil van Dijk, quien compartió camerino con Luis Díaz en el Liverpool.

Luego del compromiso frente a los tunecinos en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, el defensor atendió a la prensa y allí tuvo palabras hacia Díaz Marulanda, quien hasta el momento, ha tenido una buena participación con la Selección Colombia en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. El de Barrancas le marcó a Uzbekistán en el debut de la 'tricolor' y tuvo una grata presentación frente al RD Congo.

Van Dijk le deseó lo mejor a Luis Díaz, a quien lo recuerda con mucho cariño. "'Lucho' es increíble, es un jugador impresionante y una gran persona. Le deseo lo mejor y siempre tendré buenos recuerdos de 'Lucho'", esas fueron las palabras del capitán de Países Bajos, en la zona mixta del estadio de Kansas City.

Luis Díaz con: Cody Gakpo y Virgil van Dijk Fotos de: AFP

Por su parte, Justin Kluivert, otra de las estrellas del seleccionado europeo, complementó que Luis Díaz "es un gran jugador".



Marruecos, el rival de Países Bajos en la siguiente ronda

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Los dirigidos por Ronald Koeman quedaron en la primera posición del grupo F con siete puntos, por lo que el fixture determinó que Marruecos será su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Virgil van Dijk tuvo palabras para los 'leones del Atlas'.

"Nos vamos a enfrentar a un equipo diferente, distinto a los que hemos enfrentado en los últimos tres partidos. Va a ser un encuentro muy complicado, entramos en las rondas de eliminación directa en donde los pequeños detalles marcarán la diferencia", dijo en primera instancia el líder de Países Bajos.

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El duelo entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final se jugará el próximo lunes 29 de junio, en el Estadio BBVA, de la ciudad de Monterrey.

"Es muy difícil, pero ellos van a pensar lo mismo, porque nosotros también somos un muy buen equipo", concluyó Virgil van Dijk.

