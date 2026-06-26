"James Rodríguez es un jugador especial, le da estilo a Colombia; como antes lo hizo 'el Pibe'"

A sus 34 años, James Rodríguez disputa su tercer Mundial con la Selección Colombia. La cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá es especial para el 'crack' cucuteño, ya que se prevé que será la última.

En su primera Copa del Mundo con la 'tricolor', que fue en Brasil 2014, el '10' fue figura y goleador del campeonato. Sus golazos y míticas presentaciones lo llevaron posteriormente a ser fichado por el Real Madrid, y a partir de ahí, forjó una carrera deportiva llena de éxitos y algunos altibajos. En lo que respecta a Rusia 2018, James David jugó poco a causa de una lesión, y ahora, en tierras norteamericanas su fútbol ha ido de a poco, pero su entrega y compromiso con los colores patrios nunca han estado en discusión; con Colombia siempre da el mil por ciento y más.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia AFP

Al Mundial 2026, el exPorto y Mónaco llegó con poco rodaje a causa de su limitado tiempo en cancha con el Minnesota United de la MLS, su estado físico ha sido criticado, pero Néstor Lorenzo lo ha sabido gestionar en el campeonato, la confianza en él siempre ha estado, ya que sabe la importancia que tiene James Rodríguez dentro y fuera del combinado patrio.



Precisamente, de esa relevancia y trascendencia del '10' en la 'amarilla', habló Gabriel 'Barrabás' Gómez, quien hizo parte de la Selección Colombia que participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, que sabe la presión de lo que es jugar un evento como éste, y más con los focos y flashes apuntado, tal cual están en James Rodríguez. El exmediocampista no dudó en decir en charla exclusiva con Gol Caracol, que el talentoso cucuteño no debería ser criticado, porque él le da estilo y juego al plantel de Lorenzo.

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Un jugador especial

Así fue el calificativo que le otorgó 'Barrabás' al oriundo de Cúcuta, e incluso, hizo la petición de que no lo criticaran tanto, porque James le ha dado mucho a la Selección Colombia; es de los estelares. Para Gómez, el '10' le da magia y estilo a la 'tricolor', tal cual en su época lo hizo Carlos 'el Pibe' Valderrama.

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"James me parece un jugador especial, porque es el que le da la identidad y el estilo a la Selección Colombia. La gente tiene que saber eso. Si James no juega, mire, en los últimos 20 minutos (frente a Uzbekistán) no jugó y Colombia perdió su rumbo. El estilo se lo da James, que a lo mejor no esté físicamente bien por la altura (jugaron en México), pero James salió y el equipo se cayó. Hay que entender eso, que la crítica no sea tan dura contra él; James nos ha dado mucho, y él es el que da la forma de jugar de Colombia; como fue 'el Pibe' con nosotros", dijo el otrora deportista de la Selección Colombia.

James Rodríguez con la Selección Colombia AFP

A continuación, 'Barrabás' contó que al 'Pibe' en su etapa también era blanco de las críticas y los malos comentarios, pero con su fútbol exquisito supo silenciar a sus detractores y fue de los mejores del mundo, así como lo es James Rodríguez.

"A Carlos tampoco lo querían, decían: 'No, que Valderrama no, que por qué Valderrama'. Y al final Valderrama le cayó la boca a todo el mundo y fue de los mejores jugadores del mundo también; lo mismo que James. Esperemos que James, a medida que vaya pasando el Mundial, vaya mejorando. Si Colombia gana, ganamos todos, y eso es importante; siempre positivos" concluyó Gabriel 'Barrabás' Gómez.

Ahora, James Rodríguez tiene una nueva oportunidad de demostrar su talento con la Selección Colombia, en el partidazo frente a Portugal, y en donde el '10' volverá a verse con Cristiano Ronaldo, con quien compartió camerino en el Real Madrid.

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"Ya ustedes saben cómo es (Cristiano Ronaldo), es un tipo que le gusta ganar, que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo, juegan bien. Será Un partido en que va a haber muchos más espacios en cuanto a ellos juegan y también dejan jugar; va a ser un lindo juego", esas fueron las palabras de Rodríguez Rubio a la prensa, en la antesala del partido de este sábado en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami.