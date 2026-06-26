"Colombia tiene jugadores de la talla de Portugal; vean que Luis Díaz es de los mejores del mundo"

La Selección Colombia cierra la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentándose a un rival de 'quilates': Portugal, una de las escuadras favoritas al título en la cita orbital en tierras norteamericanas.

Los lusos han ido de menos a más en el certamen. Comenzaron con un pálido empate 1-1 frente a RD Congo, pero luego mostraron su calidad y de qué están hechos contra Uzbekistán, a la que golearon por marcador de 5-0 con un doblete de Cristiano Ronaldo. Por el lado de la 'tricolor', dos salidas y dos victorias: 3-1 frente a los 'lobos blancos' y 1-0 sobre los 'leopardos'; resultados que generaron confianza en los dirigidos por Néstor Lorenzo ante el reto de confrontar con los actuales campeones de la UEFA Nations League.

Este encuentro entre colombianos y portugueses, en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, define el primer lugar del grupo K, que por el momento, le pertenece a los 'cafeteros' con 6 puntos, por los 4 de los 'lusitanos'.

Para analizar un poco de este encuentro, en Gol Caracol hablamos con Gabriel 'Barrabás' Gómez, quien hizo parte del seleccionado colombiano que compitió en el Mundial de Estados Unidos 1994 junto a 'cracks' como Carlos 'El Pibe' Valderrama, Freddy Rincón y Adolfo 'Tren' Valencia sólo por mencionar algunos.



'Barrabás' tiene mucha confianza en Luis Díaz, James Rodríguez y compañía, en que harán una gran presentación ante el seleccionado que lidera Cristiano Ronaldo.

Colombia vs. Portugal, se enfrentarán en el Mundial 2026 AFP

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¿Lo de Luis Díaz con la Selección Colombia cómo calificarlo?

"Es de los mejores jugadores del mundo. Yo creo que tiene las condiciones, el talento. Sé que es un buen ser humano y eso es muy importante, es solidario en el campo y no solamente quiere atacar, sino que defiende bien. Una persona así es es completo. Luis Díaz es un jugador completo, por eso ha estado tantos años en Europa, por eso triunfó en todos los equipos que ha estado. En el Bayern destacado, en el Liverpool destacado, en Portugal destacado. Una persona que ha representado muy bien el fútbol colombiano, por la clase de ser humano que es".

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¿Qué siente un jugador ante la responsabilidad de jugar un Mundial?

"Muy duro, pero es una alegría inmensa, pero es difícil, es duro. Saber la responsabilidad que tienes ante un país, lo que se vive; le quita el sueño a uno. Jugar el mundial no es fácil, es alegría, pero tampoco es fácil, porque se tensiona uno no bastante porque hay una prensa y un país detrás de uno siguiéndolo, y esperando que a Colombia le vaya bien. Esperemos que, por el bien del país, que a ellos también les vaya bien".

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¿Algunas similitudes de la Selección Colombia de 1994 con esta del 2026?

"Muy difícil, muy distinto. Cada uno tiene su su forma de mirar el fútbol. Pero yo sé que estaba en una selección espectacular, no éramos jugadores internacionales como son ahora, no teníamos la experiencia, pero sí teníamos mucha jerarquía y mucho amor propio, y le dimos muchas alegrías al país".

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¿Cómo ha visto el apoyo de hinchada colombiana en el Mundial?

"Muy bien, espectacular. Ahí vi a los Corraleros de Majagual en México, puro vallenato. Los mexicanos quedaron impresionados; 80.000 personas vestidos de amarillo, eso es muy emocionante. Yo vi a varios jugadores con las lágrimas en el himno, lo que me pasó a mí en el Mundial (USA 94') también cuando estuve, porque oír el himno de su país con tanta gente, y en otro país es impresionante. Entonces, la alegría que tiene uno en ese momento, es es vital para jugar un gran partido".

Colombia y Portugal se enfrentan en el Mundial 2026. Fotos: AFP

Enfrentar a uno de los mejores como Portugal, es un reto mayor con Cristiano Ronaldo al frente...

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"Sí, pero Colombia también tiene jugadores de la talla de ellos. Cristiano marca la diferencia, aunque ya ha estado un poco mayor de años, ya se le siente que no tiene la misma velocidad. Yo creo que nosotros estamos al mismo nivel de ellos. Cristiano no está en su plenitud de juventud, yo creo que le cuesta un poquito, y esperemos que ese día no nos haga daño".

¿Qué decir de Lionel Messi y la Selección Argentina?

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"Messi es un jugador diferente. Hay que ver a Argentina sin Messi. Messi marca la diferencia a nivel mundial, es un talento y se ve 'nuevecito' la forma con que juega.