Kevin Castaño le quita presión a la Selección Colombia: "Portugal tiene el favoritismo"

Horas antes de enfrentar a la Selección de Portugal, en el duelo correspondiente a la última fecha del grupo K; Kevin Castaño atendió a los medios de comunicación presentes en el entrenamiento de Colombia, refiriéndose a lo que será este importante encuentro.

No obstante, pese a que la ‘tricolor’ es líder e invicta parcial de la zona; el futbolista ‘cafetero’ le quitó toda la presión al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo de cara al encuentro: “Es un partido lindo; creo que de esos juegos que te da motivación, pero la presión es de ellos por la historia que tienen. Va a ser un partido lindo para nosotros y vamos a tener que tomarlo con la mayor responsabilidad”.

“Creo que, como dije anteriormente, la presión es de ellos; nosotros estamos tranquilos y queremos cerrar la fase de la mejor manera, estamos bien, el grupo está unido, hemos venido trabajando con mucha humildad y esperamos que este sábado con la bendición de Dios podamos sacar el partido adelante”, agregó Castaño ante los medios de comunicación.

Kevin Castaño es pretendido por River Plate. CHANDAN KHANNA/AFP

¿Cómo jugará la Selección Colombia contra Portugal?



“¿Proponer o esperar? Eso seguramente lo va a analizar el profe, aún no lo hemos trabajado; seguramente ahora vamos a trabajarlo y como digo, Portugal es un equipo fuerte, que en lo colectivo se hace fuerte, tiene jugadores de gran experiencia que juegan en equipos grandes; nosotros también venimos sumando. En lo colectivo tenemos un grupo fuerte, que ante todo está muy unido, entonces creo que vamos a sacar las cosas adelante”.

Publicidad

¿Sienten el apoyo de la hinchada colombiana en este Mundial 2026?

“El apoyo de la gente es algo que no se explica, estamos muy contentos con el apoyo, eso nos genera otro ambiente, querer ir por más; invitarlos a que sigan apoyando, a que sigan creyendo, a que sigan sumando, pero que vamos a ir paso a paso con humildad, confiando primero en Dios que todo va a salir muy bien”.

Publicidad

¿Cómo analizan a Portugal?

“Sabemos que Portugal tiene el favoritismo, pero obviamente queremos ganar el grupo. Esperemos con la bendición de Dios que podamos hacer las cosas bien y se nos dé el mejor resultado posible. Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero Portugal es más en lo colectivo; tiene jugadores de equipos grandes. Nosotros estamos conscientes de eso, pero ellos tienen la presión. Hay que hacer un partido inteligente”.

Cristiano Ronaldo en Portugal AFP

*Cabe destacar que este compromiso está estipulado iniciar a las 6:30 p.m. (hora colombiana), y tendrá la transmisión de la señal principal en Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.