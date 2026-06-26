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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Lucumí; "Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero Portugal tiene otros jugadores top"

Jhon Lucumí; "Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero Portugal tiene otros jugadores top"

La Selección Colombia atendió a la prensa este viernes antes del duelo contra Portugal y dejó en claro que Cristiano Ronaldo no debe ser la única preocupación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
AFP.

La Selección Colombia tiene como objetivo clasificarse como primera del grupo K y para ello deberá empatar o vencer a Portugal, en el Hard Rock Stadium, en Miami, este sábado. Este duelo pinta como uno de los más atractivos de la última jornada del Mundial 2026 y por eso los jugadores de la 'tricolor' están con mucha expectativa, tal como lo demostraron en la atención a medios, en la cual estuvo presente Gol Caracol.

Jhon Lucumí, defensa del combinado nacional, dejó ver su felicidad por cumplir años este viernes en plena Copa del Mundo. "Es un sueño para mí. Estoy muy agradecido con Dios. Creo que es importante siempre nos demostramos cariño y afecto adentro. Estoy viviendo un día muy especial y esperemos que el mejor regalo sea la victoria", dijo de entrada.

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El jugador de Bolonia se tomó con jocosidad el hecho de que de pronto sus compañeros le jueguen una broma. "Me dieron las felicitaciones, espero que no vaya pasar nada más y todo muy bien", agregó.

Jhon Lucumí con la Selección Colombia
Jhon Lucumí con la Selección Colombia
AFP

Al momento de poner la lupa sobre el partido, Lucumí reveló cuál debe ser la prioridad para hacer un buen juego ante los 'lusos'. "La idea es seguir manteniendo nuestro nivel, lo cual es muy importante porque nosotros queremos seguir confirmando nuestro juego, sabemos la selección que es Portugal, la clase de jugadores que tiene, se trata de usar lo que el cuerpo técnico nos diga y minimizar los errores. Después de eso también tenemos un fútbol extraordinario, con futbolistas de muy buen pie para poder hacerles daño y ganar el partido", analizó.

Acto seguido, llegó la pregunta inevitable sobre tener enfrente a uno de los mejores jugadores del planeta. "Cristiano es una leyenda y sabemos lo que representa para el fútbol mundial, pero Portugal también es peligroso como selección por sus jugadores, su entrenador, con muchísimo talento y muy top", remarcó el jugador nacido en Cali, Valle del Cauca.

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Ahora bien, un aspecto importante a manejar serán las amonestaciones para no perderse el encuentro de dieciseisavos de final. Sin embargo, a Lucumí poco le importa, puesto que confía plenamente en toda la plantilla. "No hay que pensar en eso (su amonestación contra RD Congo), hay que dar el ciento por ciento. Estamos en la selección nacional, somos 26 jugadores que quieren dar lo mejor y en este caso no podemos minimizar absolutamente nada ni pensar en una tarjeta amarilla. Debemos entregar el máximo. El objetivo es terminar primero del grupo y esperemos poderlo lograr", dijo sin tapujos.

Por último, Lucumí hizo un foco especial en como trabajar defensivamente frente a los ataques por las bandas de Portugal. "Se trata de tener buen funcionamiento, estar compactos, juntos, tener el respaldo siempre cerca, eso va a ser importante para que ellos no puedan progresar tanto y nosotros tener esa solidez defensiva que pudimos demostrar contra RD Congo y Uzbekistán", concluyó.

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