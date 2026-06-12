La Selección Colombia no se detiene y prepara el duelo contra Uzbekistán, en el Mundial 2026

La Selección Colombia intensificó este viernes su preparación para debutar en el Mundial 2026 el próximo miércoles ante Uzbekistán en partido que se realizará en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca.

La sesión realizada en Guadalajara, donde tienen su campamento base, estuvo abierta sólo unos minutos a los medios de comunicación a diferencia del martes anterior, cuando el seleccionador argentino Néstor Lorenzo, permitió observar el entrenamiento por casi dos horas.

VEA ACÁ EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Al inicio de la práctica, el plantel hizo trabajo de fuerza en el gimnasio, después salió a la cancha 1 del centro deportivo Academia AGA, sede del equipo local Atlas, en el que milita el guardameta Camilo Vargas.

El grupo se enfocó en trabajo de toque, velocidad y coordinación en espacios reducidos.

Selección Colombia en entrenamiento para el Mundial 2026 AFP

Publicidad

Los guardametas entrenaron con un 'sparring' solicitado por Lorenzo. El portero mexico-americano de 19 años, Cruz Martínez, fue quien ayudó a Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero con el trabajo de reacción y pases cortos.

Fuentes de comunicación de Atlas dijeron a EFE que el equipo puso a disposición del cuerpo técnico cafetalero a jugadores de la cantera para desempeñarse como 'sparrings', por lo que existe la posibilidad de que en los próximos días otros elementos del club se integren a los entrenamientos, en los que podrían apoyar en los interescuadras.

La sesión de este sábado será a puerta cerrada; se espera que el entrenador ensaye con el posible 11 que saldrá a la cancha para el duelo contra Uzbekistán.

Colombia se entrenará en Guadalajara hasta el 15 junio, luego viajará a la Ciudad de México, donde un día antes de su partido ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.

Publicidad

Colombia forma parte del grupo K, en el que también jugará contra República Democrática del Congo, el 23 de junio en Guadalajara, y finalizará la fase de grupos ante Portugal, en Miami, el día 27.