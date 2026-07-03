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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo; "a Luis Díaz ya se le va a abrir el arco, las va a empezar a meter todas"

Néstor Lorenzo; "a Luis Díaz ya se le va a abrir el arco, las va a empezar a meter todas"

Néstor Lorenzo volvió a destacar el trabajo de sus jugadores de la Selección Colombia. Esto, tras el triunfo 1-0 sobre Ghana, en la ciudad de Kansas City.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
AFP

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, celebró este viernes como un "partidazo" el triunfo 1-0 de los suyos ante Ghana para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Lorenzo, sin embargo, reconoció que faltó mayor precisión de cara al gol.

"La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos", celebró el técnico en declaraciones a la transmisión oficial de TV del partido, jugado en Kansas City.

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"En algún momento nos metimos un poquito atrás" y "nos complicaron un poquito", analizó. "Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos". Jhon Arias anotó el único gol del compromiso en el minuto 14.

Colombia generó oportunidades para ampliar la diferencia, en particular una clara ocasión de Luis Díaz, aunque le faltó acierto.

"Él vive del gol. Es normal (fallar), pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas... ¡Esperemos!", dijo Lorenzo sobre Díaz.

La Selección Colombia celebra su clasificación a octavos de final del Mundial 2026
La Selección Colombia celebra su clasificación a octavos de final del Mundial 2026
AFP

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¿Qué dijo Gustavo Puerta tras el triunfo de Colombia sobre Ghana?

Gustavo Puerta, jugador de la selección colombiana que este viernes se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Ghana, aseguró que el equipo "juega con el corazón, con el alma".

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"Es un sueño hecho realidad, partido a partido hemos demostrado que es un equipo que juega con el corazón, con el alma, en cada pelota vamos como si fuera la última", aseguró el mediocampista del Racing de Santander español.

Con respecto a Suiza, el rival de Colombia el próximo martes en la ciudad canadiense de Vancouver, Puerta afirmó que primero celebrarán con la familia. "Ahora, esta noche, toca celebrar con nuestra familia y mañana ya pensar en ellos".

En un mensaje a la afición del país suramericano, el volante dijo que "sólo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos da a donde vamos. Que nos sigan apoyando que ellos son fundamentales para nosotros".

Selección Colombia vs. Ghana.
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