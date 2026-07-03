"La familia que hemos formado en la Selección Colombia, es lo que nos ha traído hasta acá"

Tras la victoria de la Selección Colombia por la mínima diferencia frente a Ghana, y que le permitió clasificarse cómodamente a octavos de final del Mundial 2026, fueron buenas las sensaciones que dejó este compromiso y así lo afirmaron los protagonistas.

Unos de los jugadores del partido fue Gustavo Puerta, el futbolista de Racing Club terminó como destacado tras su juego en los 90 minutos y así se refirió tras la victoria en la ciudad de Kansas.

"Es un sueño hecho realidad. Soñé con este momento y, gracias a Dios y al trabajo de todos mis compañeros, lo conseguimos".

- Este equipo tiene hambre y quiere más

"Sí, yo creo que partido a partido lo hemos demostrado. Este equipo juega con el corazón y con el alma en cada pelota; vamos a cada balón como si fuera el último. Más allá de eso, la familia que hemos formado es lo que nos ha traído hasta acá".



- Ahora se viene Suiza

"Esta noche toca celebrar con nuestras familias y, desde mañana, empezar a pensar en el siguiente objetivo, que es Suiza".

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- ¿Qué decirle al país y a los aficionados?

"Solo tengo palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos brindan a donde vamos. Que sigan acompañándonos, porque son fundamentales para nosotros", concluyó.

Gustavo Puerta con la Selección Colombia afp

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán los octavos de final del Mundial e Estados Unidos, México y Canadá. En la siguiente instancia se enfrentarán a Suiza, equipo que derrotó en la fase de dieciseisavos 2-0 a Argelia, ahora, el duelo entre ambas selecciones será el día martes 7 de julio en el estadio de Vancouver, en Canadá, país en la que los 'cafeteros' se estrenarán en esta Copa del Mundo. La pelota rodará a las 3:00 de la tarde (hora de nuestro país), y podrá vivir el compromiso en la señal de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com.

La 'tricolor' hizo un partido formidable frente a Ghana pese a solo ganar por la mínima diferencia tras el gol de Jhon Arias, fueron muchas las oportunidades que se desperdiciaron, y que también tuvo merito del arquero ghanés durante los 90 minutos. Cabe recordar que, la Selección Colombia no había sufrido lesiones hasta el partido de hoy, dojde en apenas ocho minutos de juego, tuvo que salir Jhon Córdoba por un dolor en una de sus piernas, e ingresó Luis Javier Suárez para remplazarlo.