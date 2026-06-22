Néstor Lorenzo: "Jugaremos cada partido como una final; quiero llegar a los últimos días de Mundial"

La Selección Colombia quiere asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para ello, necesita imponerse a República Democrática del Congo, este martes 23 de junio, en el estadio Guadalajara. Justamente, sobre ese compromiso habló Néstor Lorenzo, director técnico del combinado patrio.

Allí, reveló las características de su rival, abrió la puerta a posibles cambios en la alineación titular, llenó de elogios a Luis Díaz y Richard Ríos, y agradeció a los miles de hinchas por el apoyo que les han brindado. Recordemos que 'la tricolor' ganó en el debut, venciendo por 3-1 a Uzbekistán, en Ciudad de México.

¿Qué han visto de República Democrática del Congo?

"Hay que cuidarse de los goles y hacer más. Lo que teníamos estudiado de Congo, en la previa, había variado bastante, pero con Dinamarca y Portugal marcó algo diferente. Tiene dos delanteros importantes y evitar transiciones. Tenemos que mantener nuestro estilo".

¿Habrá algún ajuste en el funcionamiento?

"Hay una disposición táctica ofensiva, aprovechando las virtudes, y una defensiva para adaptarnos a lo que quiera el rival".



¿Qué virtudes ha encontrado en el grupo?

"La versatilidad de los jugadores. Hemos jugado contra equipos con diferentes esquemas y se ha sacado adelante. Nos vamos acomodando con los mismos".

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¿Cómo contrarrestar el juego aéreo de los rivales?

"Tenemos una identidad de juego que la tenemos que respetar. Hasta ahora, no nos han lastimado con pelotas aéreas. No es que pondremos gente alta para evitar la pelota parada, seguiremos siendo fieles a lo nuestro".

¿Por qué cree que hay tantos goles hasta ahora?

"Primero, porque hay mucha calidad técnica. Están los mejores jugadores del mundo y juntos. Segundo, los de Asia y África han crecido mucho. No es extraño lo que está pasando. El espectáculo está siendo bueno".

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¿Sienten que están jugando en casa por la afición colombiana?

"La atención en Guadalajara ha sido excelente. Respecto a los hinchas, es maravilloso. Solo queda dar gracias por el apoyo que han dado en estos años. Se ve la pasión y la alegría".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previa al Mundial 2026 Colprensa

¿Es posible ver a Luis Díaz en otra posición?

"Lo importante no es las veces, sino cómo termina las jugadas. En el gol de Daniel Muñoz, 'Lucho' hizo la asistencia. No importante donde inicie, solo que se sienta cómodo. De hecho, en su anotación, terminó por el centro y eso nos da versatilidad. Luis Díaz está siendo un delantero completo".

Varios jugadores comparten con futbolistas del Congo, ¿les pide sugerencias?

"Te dicen características futbolísticas y suele coincidir con lo que vimos. Compiten en la élite europea y, por eso, es un equipo fuerte".

¿Qué tanto cambia su trabajo el tema de la pausa de hidratación?

"Hay tiempo suficiente para hidratarse y hacer una charla técnica, de acuerdo a lo que vimos. Se les dice que sigan haciendo algo o corrijan. Lo que pasa es que el rival también lo hace. Después de las pausas, se corrigen cosas y hace que el partido cambie, pasando de dominar al otro y se empareja más. Para los técnicos es bueno, pero, al final, son cuatro tiempos distintos".

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¿Puede haber cambios en el equipo?

"Siempre se consideran modificaciones. Tratamos de que la evaluación del equipo tenga que ver con características individuales. Siempre estamos con algunas dudas y más que el equipo está en alto nivel".

¿Richard Ríos puede volver o se mantiene a Gustavo Puerta?

"Son situaciones que se miran, como en otras posiciones. Ríos siempre está al frente del cañón, con buena actitud, igual que Carrascal, Campaz, 'Juanfer', en fin. Ojalá que podamos jugar los ocho partidos y la mayoría pueda jugar".

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¿Qué le enseñó el partido de Congo contra Portugal?

"Uzbekistán también era táctico y difícil como Congo. Tenemos que abrir caminos y encontrar espacios entre las líneas del rival. Todas son jugadas que hay que efectuar para entrar en la zona de finalización".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dando una charla en medio de un entrenamiento AFP

¿Cómo puede afectar el clima?

"No hemos tenido una temperatura que pueda afectar el rendimiento de los jugadores, estamos con un clima bueno, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara".

¿Cómo vive el apoyo de la gente?

"La Selección ha recibido el apoyo de todo el país. Lo que los muchachos transmiten es desde el corazón y eso llega. Nos emociona cada vez que jugamos y la pasión de la gente. El equipo une en todo sentido".

¿Qué no sería un fracaso para Colombia?

"Espero que esta vez sea diferente y, escalón por escalón, lleguemos a los últimos días del Mundial. Jugaremos cada partido como si fuera una final".

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¿Qué decir de lo de Messi?

"No me sorprende eso. Cuando me ofrecieron votar por los mejores jugadores del mundo para una revista, elegí a Messi y me dijeron que no estaba ternado. Eso me sorprendió. Cuando Messi está en una cancha, es el mejor".

¿Hubo poco descanso o está bien?

"Fueron seis días. Tuvimos viajes, diferencia horaria, llegamos de madrugada a Guadalajara, en fin, pero ya el grupo está recuperado. Ahora, sí vamos a tener poco de este juego al de la fecha 3. La logística y programación será distinta".

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¿Cómo gestionar a los jugadores para limitar la presión?

"Cuando hablé de la pasión, me referí a lo de los hinchas y la gente, pero el debut de varios muchachos contra Uzbekistán, jugó algo importante porque hubo lágrimas y todo. Son sentimientos genuinos y hasta necesarios. Sin embargo, ya se rompió el hielo, lloramos lo que había que llorar, y ya empieza el Mundial. La emoción no nos puede traicionar. Lo de la gente es una energía importante, pero tenemos que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría".