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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo y la razón del cambio de James Rodríguez en Colombia vs Ghana, en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo y la razón del cambio de James Rodríguez en Colombia vs Ghana, en el Mundial 2026

James Rodríguez fue sustituido por Richard Ríos en el entretiempo contra Ghana y el DT Néstor Lorenzo dio explicaciones en la rueda de prensa luego de la victoria 1-0 de la Selección Colombia.

Por: AFP
Actualizado: 4 de jul, 2026
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James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia.
James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia.
afp.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, felicitó a sus jugadores por el triunfo 1-0 ante Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial y explicó que la sustitución en el descanso de James Rodríguez fue por motivos "tácticos".

"James está bien, no tiene lesión", dijo el técnico argentino sobre su sorpresiva decisión cuando su equipo ya dominaba 1-0 en Kansas City.

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"Fue un cambio táctico ... Pensamos que era lo que necesitaba el partido en ese momento", señaló.

James, que se presentó con una gran inactividad en este torneo a sus 34 años, se mantuvo en el banco con gesto serio.

En el parte médico colombiano solo aparece el delantero Jhon Córdoba, sustituido a los pocos minutos tras llevarse la mano a la ingle adolorido.

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"Jhon Córdoba sintió un pinchazo pero no sabemos la gravedad de la lesión hasta que haya un estudio", dijo Lorenzo.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
AFP

El timonel hizo un reconocimiento a la labor defensiva de su plantel, que no permitió un solo disparo a puerta de reputados atacantes como Antoine Semenyo e Iñaki Williams.

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"Más allá de que me gusta ver jugar a Colombia con el balón y en ataque y generar ocasiones lindas de hoy, hoy destaco mucho la seguridad defensiva", afirmó.

"Con un solo gol nos alcanzó para lograr la victoria que creo que fue muy merecida", resumió.

En una entrevista anterior sobre el césped, Lorenzo dijo que su equipo hizo un "partidazo" y sólo lamentó la falta de definición después del único tanto de Jhon Arias en el minuto 14.

"Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos", dijo Lorenzo que aplaudió la persistencia de su otra figura, Luis Díaz, pese a la mala fortuna ante el arco.

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