Partidos EN VIVO HOY 4 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario del Mundial 2026 trae los primeros compromisos de los octavos de final, enfrentándose así Canadá frente a Marruecos y Paraguay mide fuerzas contra la Francia de Kylian Mbappé y compañía.

Dicho compromiso entre la 'labirroja' y 'les bleus' lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 4 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos HOY, sábado 4 de julio del 2026:

Hora Equipo - Competición Transmisión 12:00 del día (Colombia) Canadá vs. Marruecos DSports - DGO 4:00 p.m. Colombia) Paraguay vs. Francia Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com