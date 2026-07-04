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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 4 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 4 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 4 de julio, con acción de los octavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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La Selección Francia se enfrenta a Paraguay en el Mundial 2026.
La Selección Francia se enfrenta a Paraguay en el Mundial 2026.
AFP.

Este sábado, el calendario del Mundial 2026 trae los primeros compromisos de los octavos de final, enfrentándose así Canadá frente a Marruecos y Paraguay mide fuerzas contra la Francia de Kylian Mbappé y compañía.

Dicho compromiso entre la 'labirroja' y 'les bleus' lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Marruecos vs. Canadá
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Canadá vs. Marruecos, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de los octavos de final del Mundial

Paraguay y Francia se enfrentan por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Paraguay vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de octavos de final del Mundial

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 4 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos HOY, sábado 4 de julio del 2026:

HoraEquipo - Competición Transmisión
12:00 del día (Colombia)Canadá vs. MarruecosDSports - DGO
4:00 p.m. Colombia)Paraguay vs. Francia Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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