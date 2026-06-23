Probable alineación de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026; Lorenzo haría un cambio

Nuevo reto de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Este martes, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán un triunfo que los instale en la siguiente ronda de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. El rival a enfrentar será la República Democrática del Congo, en partido correspondiente al grupo K, y que se jugará en el estadio Akron en la ciudad de Guadalajara.

En el debut, la 'amarilla' se impuso 3-1 a Uzbekistán, y en dicho encuentro, Juan Camilo 'Cucho' Hernández tuvo un buen rendimiento entrando desde el banco de suplentes. Su arduo trabajo por la banda, y en especial una acción en la que no desfalleció, logró enviar un centro al área que conectó posteriormente de cabeza Jaminton Campaz, para el 3-1 final en el tablero.

Precisamente, esa buena labor por parte del 'Cucho' tiene seriamente pensando a Lorenzo en cuanto a la nómina titular para HOY martes 23 de junio contra RD Congo. El pereirano podría salir desde el 'vamos' en lugar de Luis Javier Suárez. Así lo informó el periodista Juan Camilo Vargas, en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.

Selección Colombia entrenando Colprensa

"Podría darse un cambio en la delantera porque se sabe que el trabajo del 'Cucho' Hernández le gustó mucho al 'profe' Lorenzo, no tanto el de Luis Javier Suárez, que además siempre ha sido el gran sacrificado porque juega fijando a los centrales", dijo el comunicador desde territorio norteamericano.



A renglón seguido Vargas volvió a hacer hincapié en esta modificación en el frente de ataque de la 'tricolor' y sostuvo que Puerta se mantendrá en el mediocampo junto a Jefferson Lerma.

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"Podría entrar el 'Cucho' Hernández en reemplazo de Suárez; sería el único cambio porque Gustavo Puerta ya se quedó con el puesto que era de Richard Ríos", añadió.

Al mencionar el nombre de Richard Ríos, la mesa de periodistas de dicho programa radial, le consultaron a Juan Camilo Vargas, que si por el promedio de estatura de los 'leopardos' no sería mejor que jugase el de Benfica.

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"Puerta mide 1.71 y Ríos mide 1.75; el promedio del RD Congo es de 1.83, supera la de Colombia, que es de 1.81. Podría jugar en ese orden de ideas Richard Ríos, pero si usted me lo pregunta a mí, no creo que el profe Lorenzo, toque el equipo y mucho menos el mediocampo", concluyó Vargas.

Probable alineación de la Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Juan Camilo 'Cucho' Hernández o Luis Javier Suárez.

Así formaría RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.

¿A qué hora es HOY Colombia vs. RD Congo?

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