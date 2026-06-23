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Gol Caracol  / DT del RD Congo y su advertencia para Colombia; "en el papel de retador nos va muy bien"

DT del RD Congo y su advertencia para Colombia; "en el papel de retador nos va muy bien"

Sébastien Desabre avisó que RD Congo, por lo menos, se llevará un empate en el juego contra Colombia, tal cual lo hicieron frente a Portugal. "Queremos clasificarnos a los dieciseisavos", agregó.

Por: AFP
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Sébastien Desabre, director técnico de RD Congo.
Sébastien Desabre, director técnico de RD Congo.
Foto: AFP

El seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, advirtió que frente a la Selección Colombia buscarán dar un paso que los acerque a los dieciseisavos del final del Mundial 2026.

Africanos y colombianos se enfrentarán este martes en el estadio de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo K, y Desabre aseguró que cuando menos se llevarán un punto, tal como lo hicieron en el primer partido contra Portugal, que terminó 1-1.

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"Tenemos que meter goles y sacar puntos. Mañana (martes) va a ser una victoria o un empate", aseguró el entrenador francés en rueda de prensa. "Queremos clasificarnos para los dieciseisavos".

Jugadores de la RD Congo en el duelo contra Portugal en el Mundial 2026.
Jugadores de la RD Congo en el duelo contra Portugal en el Mundial 2026.
Foto: AFP

El estratega europeo reconoció que "Colombia es una de las selecciones favoritas" para ganar el Grupo K, pero no asumió el rol de víctima. "El papel de ser el retador nos va muy bien", dijo.

Desabre celebró haber conseguido ante Portugal el primer punto de la RD Congo en la Copa del Mundo, 52 años después de su primera participación en Alemania 1974. Ahora "tenemos la meta de superar el grupo", añadió.

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El entrenador de 49 años garantizó que ante Colombia, la RD Congo ofrecerá un partido muy diferente que ante Portugal. "Vamos a correr riesgos", advirtió.

"Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones", presumió el adiestrador de los 'leopardos' desde 2022.

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A pesar de que espera un abrumador dominio colombiano en la tribuna, Sébastien Desabre pronostica "un ambiente muy positivo" en el estadio de Guadalajara donde la RD Congo logró la clasificación a esta Copa del Mundo mediante la repesca intercontinental en marzo.

Por su parte, el centrocampista Aaron Tshibola afirmó que, como hizo contra Portugal, este martes su equipo saldrá a recuperar el balón, aprovechar los espacios y ser solidarios en la cancha.

"Contra Portugal fuimos agresivos en la transición; somos una amenaza yendo hacia adelante; somos un equipo difícil de superar", aseveró.

El grupo K está liderado por Colombia con tres puntos, seguido de Portugal y la República Democrática del Congo, ambos con uno; y Uzbekistán, sin sumar todavía.

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